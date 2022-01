Asuntonäytöt ja huoltokäynnit vaativat erityistä tarkkuutta ja joustavuutta korona-aikana

Vuokramarkkinakatsaus: Suomen kansainvälisin kolkka kärsinyt koronasta eniten 21.12.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Suomen Vuokranantajat on yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa analysoinut vuokramarkkinoiden kehitystä vuoden 2021 aikana. Vuokra-asuntojen kysyntä on seurannut vuoden aikana koronatilanteen aaltoilua. Eniten korona on vaikuttanut pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkinoihin. Muualla maassa kysyntä on piristymässä.