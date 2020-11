Asuntosäätiö rakennuttaa 59 vuokra-asuntoa Vantaan Leinelään

Asuntosäätiö rakennuttaa uuden vuokra-asuntokohteen Vantaan Leinelään. Auringonkehrä 3:een nousee kaksi kerrostaloa, joihin valmistuu 59 vuokra-asuntoa. Viisikerroksisten talojen kodit ovat kooltaan yksiöistä neliöihin, 32–87 m2.

– Leinelän asuinaluetta on rakennettu vuodesta 2008 alkaen ja Auringonkehrän tontti on tällä erää viimeinen, jolle on mahdollista rakentaa. Alue on tuttua Asuntosäätiölle, meillä on Leinelässä kuusi asumisoikeuskohdetta ja kaksi vuokrakohdetta. Olemme yhdessä Vantaan kaupungin sekä muiden toimijoiden kanssa kehittäneet aluetta alusta alkaen, kertoo rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Hankkeen urakoitsijana toimii Varte Oy ja suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto L-N Oy. Rakennustyöt alueella alkavat joulukuun alussa ja hanke valmistuu kesällä 2022.

Leinelä on suosittua aluetta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä, Kehäradan varrella. Erityisen Leinelästä tekee alueen ympäristötaide; taideteokset muodostavat kokonaisuuden, joka kuvastaa elämän kiertokulkua. Teema näkyy myös Leinelän rakennusten kaarevassa muotokielessä sekä alueen katujen nimissä. Leinelän palveluihin kuuluu myös päiväkoti, koulu sekä ruokakauppa.

– Asuntosäätiön tavoitteena on rakentaa puisto- ja puutarhavaltaisia asuinalueita. Leinelän alue on rakennettu luontoa kunnioittaen. Rakentamisen alussa alue oli umpimetsää ja ilokseni voin todeta, että luonto on edelleen Leinelässä vahvasti läsnä muun muassa ulkoilualueiden ja puistojen muodossa, sanoo Keravuori lopuksi.