Asuntosäätiöllä ja A-Kruunulla suunnitteilla puurakenteinen kerrostalokortteli Helsingin Pohjois-Pasilaan

Puurakenteiseen asuinkortteliin on suunnitteilla viiden kuusikerroksisen porrashuoneen kokonaisuus, jossa olisi yhteensä noin 200 asuntoa, joista Asuntosäätiö toteuttaisi asumisoikeusasunnot ja A-Kruunu vuokra-asunnot. Yhteistyökumppaniksi on valittu puurakentamiseen erikoistunut JVR-Rakenne Oy. Tavoitteena on aloittaa korttelin rakentaminen syksyllä 2022.

”Puurakentaminen tukee tavoitettamme vastata ilmastonmuutokseen pienentämällä hiilijalanjälkeämme. Puurakentamisen hiilijalanjälki on pieni koko rakentamisen elinkaaren ajan puun sitoessa hiiltä tehokkaasti ja pitkäkestoisesti. Valmistuessaan Postipuiston puurakenteinen asuinkortteli tarjoaa vastuullisesti toteutettuja aikaa kestäviä koteja asukkailleen”, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

”A-Kruunun tavoitteena on lisätä puurakentamisen määrän tuotantoa tulevaisuudessa. Tämä hanke vastaa tavoitteisiimme vastuullisuudesta ja toteutettavien asuntojen määrästä. Hanke on A-Kruunun ensimmäinen CLT-tekniikalla toteutettava hanke, mikä lisää kokemustamme eri puurakennetekniikoista. On hienoa päästä toteuttamaan laadukasta hanketta hyvien yhteistyökumppanien kanssa”, sanoo A-Kruunun rakennuttamisjohtaja Eero Lehtomäki.

”On innostavaa olla mukana suunnittelemassa kokonaista puukerrostalokorttelia keskeiselle sijainnille Helsingissä. CLT materiaalina mahdollistaa kerrostaloasuntojen valmistamisen tehtaassa ja asuntojen kuljettamisen työmaalle asentamista varten. Tilaelementeillä rakennettaessa ympäristöön aiheutuva häiriö on minimaalinen”, toteaa JVR-Rakenteen hankekehitysjohtaja Antti Erola.

Viihtyisää ja valoisaa asumista

Suunnitteilla olevan korttelin asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä viiden huoneen asuntoihin ja asuntojen keskipinta-ala on 55,1 neliötä. Kortteliin on suunniteltu yhteistiloja sekä viherhuoneet jokaisen porrashuoneen yhteyteen.

Korttelin talojen väliin jää valopihoja, jotka mahdollistavat luonnonvalon pääsyn korttelin sisään. Samalla ympäröivät asuinkorttelit ja katutilat saavat täysin umpinaista korttelirakennetta enemmän luonnonvaloa.

”Hanke edustaa tulevaisuuden puutaloasumista urbaanissa ympäristössä. Suunnittelimme muun muassa uuden tyyppisiä yhteistiloja vastaamaan nykyajan kaupunkiasujan tarpeita. Valopihojen ansiosta kortteliin ja katualueille muodostuu kiinnostavia näkymiä. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa asuntojen aukeamisen useampaan ilmansuuntaan", kertovat kohteen arkkitehdit Lassi Mustonen, Jyrki Iso-Aho ja Tiina Päivilä-Kari.

Korttelin suunnitelma voitti Helsingin kaupungin järjestämän Asuntoreformi-arkkitehtikilpailun, jonka tavoitteena oli tutkia urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia. Kohteen suunnittelusta vastaa työyhteenliittymä KUMP Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.



Lisätietoja:

Asuntosäätiö, rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori, p. 020 161 2272, turkka.keravuori@asuntosaatio.fi

A-Kruunu, rakennuttamisjohtaja Eero Lehtomäki, p. 0207 207 112, eero.lehtomaki@a-kruunu.fi

JVR-Rakenne, hankekehitysjohtaja Antti Erola, p. 040 910 9102 antti.erola@jvr.fi

