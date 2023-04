Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeus- ja Hitas-asuntoja Helsingin Verkkosaareen

Asuntosäätiö ja Jatke Uusimaa Oy allekirjoittivat 17.4.2023 urakkasopimukset asumisoikeus- ja Hitas-kohteiden rakentamisesta Helsingin Verkkosaareen. Uudiskohteet rakentuvat vierekkäisille tonteille. Verkkoneula 4:ään valmistuu 38 asumisoikeusasuntoa ja Kalasatamankatu 32:een 32 Hitas-asuntoa.

”Verkkosaari on yksi Helsingin uusista ja vetovoimaisista asuinalueista ja on hienoa, että Asuntosäätiö pääsee rakennuttamaan alueelle uusia kohtuuhintaisia asuntoja. Rakennutamme Verkkosaareen kaksi kohdetta: asumisoikeus- ja Hitas-kohteen. A-energialuokan uudiskohteemme tukevat mainiosti tavoitettamme kehittää kohtuuhintaisia sekä kestäviä asuinympäristöjä”, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että pääsemme yhdessä Asuntosäätiön kanssa rakentamaan Verkkosaaresta houkuttelevaa asuinympäristöä. Hanke on laajuudeltaan merkittävä, ja alkavat hankkeet ovat tämänhetkisessä asuntorakentamisen suhdannetilanteessa aina tervetulleita. Meille on tärkeää olla rakentamassa koteja, joissa on hyvä asua ja elää, ja jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin”, kertoo Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.

Kalasatamankatu 32:een rakentuvaan kahdeksankerroksiseen Hitas-kohteeseen valmistuu 32 asuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä viiden huoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke. Hitas-asunnot ovat omistusasuntoja, joiden hinta on säädelty ja joiden ostajat valitaan arvonnalla.

Verkkoneula 4:ään rakentuva yhdeksänkerroksinen asumisoikeuskohde on kattomuodoltaan poikkeuksellinen. Jyrkkä vinokatto luo talon 38 asuntoon modernit pohjaratkaisut. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin, joihin kaikkiin kuuluu lasitettu parveke. Molempien talojen yhteistiloihin kuuluvat muun muassa pyykkitupa kuivaushuoneineen, kerho- ja varastotilat sekä kaksi saunaosastoa, joista toinen sijaitsee talon ylimmässä kerroksessa.

Kohteiden asukkaat pääsevät nauttimaan viher-, leikki- ja oleskelualueista yhteisellä korttelipihalla. Asukkaiden autopaikat sijaitsevat pihakannen alle valmistuvassa yhteisessä parkkihallissa, jossa kolmasosa paikoista on varustettu sähköauton latauspisteillä. Imujätekeräyksessä on huomioitu monipuoliset lajittelumahdollisuudet, lisäksi asukkaiden käytössä on koko korttelin yhteinen kierrätyshuone.

Uudiskohteet valmistuvat muutaman sadan metrin päähän Kalasataman metroasemasta. Alueen liikenneyhteydet paranevat entisestään uusien raitiotielinjojen valmistuessa vuoden 2024 aikana. Myös Verkkosaaren palvelutarjonta on laaja; esimerkiksi kauppakeskus Redi, Suvilahden kulttuurikeskus ja terveys- sekä hyvinvointipalvelut ovat lähellä.

Kohteiden suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto L-N Oy.

Asuntojen haku Asuntosäätiön verkkosivujen kautta: www.asuntosaatio.fi