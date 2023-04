Asuntosäätiön ensimmäinen vastuullisuusraportin sisältämä vuosikertomus julkaistu

”Vastuullisuus on aina ollut Asuntosäätiön yli 70-vuotisen historian ajan toimintamme ytimessä ja yksi arvoistamme. Vastuullisuustyömme kiteytyy alkuperäiseen tehtäväämme ja päämääräämme: Hyvä koti kaikille”, kertoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asuntosäätiö laati vuonna 2021 vastuullisuusohjelman, joka jakautuu neljään teemaan: Hyvinvoivat ihmiset, Oikeudenmukaista asumista, Kestävät kodit ja Eettinen liiketoiminta. Vastuullisuusohjelman viitekehyksenä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

”Olemme yksi Suomen suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista, ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa hyvään ja kestävään asumiseen monesta eri näkökulmasta. Tavoitteenamme on, että Asuntosäätiö mielletään kiinteistöalan vastuullisimmaksi toimijaksi vuonna 2025”, Kankainen sanoo.

Vastuullisuustyön keskiössä ovat oikeudenmukaisen ja kestävän asumisen edistäminen sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys.

Asuntosäätiön tavoitteena on saavuttaa kiinteistöjensä hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Energiatehokkuuden parantamiseksi työtä on tehty pitkäjänteisesti, ja Asuntosäätiö on puolittanut kiinteistöjensä hiilidioksidipäästöt vuosien 2018–2020 aikana. Kaikki kiinteistösähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla ja lämpöenergiasta lähes kolmannes.

Asuntosäätiön vuosikertomus koostuu toimintakertomuksesta, vastuullisuusraportista ja tilinpäätöksestä. Raportti on tehty GRI-ohjeiston mukaisesti.

Tutustu vuoden 2022 vuosikertomukseen ja vastuullisuusraporttiin.

Lisätietoa Asuntosäätiön vastuullisuusohjelmasta.