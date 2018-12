Asuntosäätiön puukerrostalo rakennetaan sateelta suojassa

Asuntosäätiö ja Rakennusliike Reponen Oy allekirjoittivat tänään urakkasopimuksen Tapiolaan rakennettavasta vuokratalosta. Suurelementtitekniikalla, suomalaisesta puusta toteutettava nelikerroksinen talo rakennetaan säältä suojassa teltan sisällä.

– Kun talo tehdään teltassa, talo on valmistuessaan oikeasti kuiva. Asukkaat kehuvat myös tekemiemme puutalojen äänimaailmaa, jossa ei ole jälkikaikua. Talot ovat myös paloturvallisia, sillä käytämme suomalaisen Marioffin tehokasta korkeapainesumusprinklausjärjestelmää, kertoo Rakennusliike Reponen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airaksela.

Puukerrostalon rakennusmääräyksiin kuuluu, että talossa tulee olla huonekohtainen sammutusjärjestelmä, mikä tekee talosta erittäin paloturvallisen.

Jo yli 400 puukerrostaloasuntoa rakentanut Reponen on Suomen kokenein puukerrostalojen rakentaja.

– Tapiolaan nouseva talo on Asuntosäätiön ensimmäinen omaan omistukseen tuleva puukerrostalo. On tärkeää, että sen toteuttaa kokenut toimija, joka on kehittänyt tuotetta jo pidempään, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Talon suurelementit tulevat Koskinen Oy:n tehtaalta ja ne valmistetaan suomalaisesta puusta. Airaksela nostaa puurakentamisen etuina esiin myös rakentamisaikaisen hiilijalanjäljen, joka on noin kolmanneksen pienempi kuin betonitalon.

– Puukerrostalossa pystytään sitomaan hiiltä koko rakennuksen olemassaolon ajan eli puukerrostaloja kannattaa tehdä lisää myös ilmastonmuutosta hillitsevistä syistä, toteaa Airaksela.

Reposen käyttämää suurelementtitekniikkaa voi verrata betonielementtitekniikkaan. Materiaali on vain toinen. Puuelementit ovat kuitenkin noin kolmasosan kevyempiä kuin betonielementit, minkä takia elementtien kuljetus vie vähemmän energiaa ja rasittaa tiestöä vähemmän.

Tuuliniitty 3:een, Tapiolan metroaseman ja keskustan palveluiden kupeeseen nousevan puukerrostalon rakentaminen alkaa vuoden vaihteessa ja talo valmistuu ensi vuoden lopulla. Talon arkkitehtuurissa on viitteitä 1950- ja 1960-lukujen tapiolalaisiin kerrostaloihin. Pääsuunnittelusta on vastannut arkkitehti Jukka Turtiainen.

Asuntojen haku käynnistyy kolme kuukautta ennen talon valmistumista. Taloon tulee 42 asuntoa yksiöistä perheasuntoihin. Talo rahoitetaan valtion pitkällä korkotuella eli vuokra määräytyy kohtuulliseksi omakustannusperiaatteen mukaan.