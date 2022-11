Asuntosäätiön rakennuttamalle asumisoikeuskohteelle erinomaiset hiilijalanjälkitulokset

Karakalliontie 1:n kohteeseen kuuluu kolme 7-kerroksista pistetaloa sekä pihakannen alle asettuva autohalli. Talot käsittävät kaikkiaan 143 ARA-rahoitteista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. NCC toteutti yhden asumisoikeustalon Asuntosäätiölle sekä kaksi vuokrataloa Espoon Asunnoille. Asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa lokakuun lopussa.

”Asuntosäätiön tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja saavuttaa kiinteistöjen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Karakallioon valmistunut talomme on ensimmäinen asumisoikeuskohde Suomessa, jolle on myönnetty Joutsenmerkki. Hanke on erinomainen esimerkki siitä, että hiilijalanjäljen pienentäminen on mahdollista myös kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Hankkeen alkaessa vuonna 2019 Karakalliontien taloille asetettiin numeerinen hiilijalanjälkitavoite, alle 1250 kgCO2/brm2/talo. Karakalliontien tuoreet käyttöönottovaiheen laskelmat osoittavat, että kohteessa päästiin jopa asetettua tavoitetta parempaan tulokseen: kolmen talon elinkaaren aikaiset päästöt ovat 817–820 kgCO2/brm2 talosta riippuen.

”NCC:llä on pitkään panostettu vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen rakentamiseen. Karakallion erinomaiset tulokset osoittavatkin, että olemme oikealla polulla ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vähähiilisiä ratkaisuja kehittämissämme hankkeissa”, sanoo NCC:n suunnittelujohtaja Mervi Pekkanen.

Hankkeen edetessä ja laskentamenetelmien kehittyessä tulokset laskettiin myös ympäristöministeriön rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmillä vuosilta 2019 ja 2021. Niiden mukaan Karakallion kolmen kerrostalon elinkaaren aikaiset päästöt ovat 9,52–10,15 kgCO2e/m2/a (YM2019) ja 12,32–13,00 kgCO2e/m2/a (YM2021). Hiilijalanjälkilaskelmat Karakalliontien hankkeeseen toteutti Sweco Talotekniikka Oy.

”Karakalliontie on hieno esimerkki laadukkaasta, mutta ennen kaikkea kestävästä ja kohtuuhintaisesta asumisesta. Hiilijalanjälkilaskelmien tulokset ovat erinomaiset ja selvästi muita tänä vuonna valmistuneita ja vielä rakenteilla olevia uudiskohteitamme paremmat”, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Turkka Keravuori, rakennuttamisjohtaja, Asuntosäätiö, turkka.keravuori@asuntosaatio.fi, p. 041 515 2420



Mervi Pekkanen, asuntorakentamisen suunnittelujohtaja, NCC, mervi.pekkanen@ncc.fi, p. 050 302 1580



Pirjo Räihä, rakennuttamisjohtaja, Espoon Asunnot, pirjo.raiha@espoonasunnot.fi, p. 040 533 0021