Atea nimetty jo toistamiseen maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi

Atea on Global 100 -indeksissä toista vuotta peräkkäin maailman vastuullisin IT-palveluyritys. Kaikkien indeksiin päässeiden yritysten joukossa se nousi sijalle 49. Global 100 -indeksi mittaa vuosittain yli miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihtoa tekevien ja pörssilistattujen yritysten vastuullisuustekojen tuloksia. Sadan vastuullisimman yrityksen listaus perustuu Corporate Knightsin tekemään perusteelliseen ja läpinäkyvään analyysiin, jossa oli tällä kertaa mukana 6 720 yritystä eri puolilta maailmaa.

”Olemme yhtä aikaa sekä nöyriä että ylpeitä Corporate Knightsin tunnustuksesta. On suuri kunnia nousta maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi toista kertaa. Sijoitus yhtenä vastuullisuuden globaaleista suunnannäyttäjistä todistaa, että olemme oikealla kurssilla kohti entistä vastuullisempaa tulevaisuutta”, Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Indeksin pohjoiseurooppalaisten yritysten joukossa Atea on yksi kymmenestä vastuullisimmasta. Indeksin sijoitukset perustuvat täysin yritysten vastuullisuustyön tuloksiin, joista Atealla on runsaasti näyttöä viime vuosien ajalta. Atean vastuullisuustyötä ohjaa rohkea Visio 2030 -ohjelma, jossa on asetettu sekä vastuullisuustavoitteet että kerrottu strategia niiden saavuttamiseksi kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Innovaatio on avain positiiviseen muutokseen alallamme. Kestävä tulevaisuus ei synny yksin tekemällä, vaan ainoa tie teenpäin on yhteistyö tiimiemme, kumppaneidemme, tavarantoimittajiemme ja asiakkaiden kesken”, Atea Oy:n vastuullisuuspäällikkö Sari Mattero sanoo.

Teot ratkaisevat

Informaatioteknologialla on merkittävä rooli hiilineutraalin ja kiertotalouteen perustuvan tulevaisuuden saavuttamisessa. Atean Goitloop-palvelu kerää käytetyt IT-laitteet käyttäjiltä, tyhjentää ne kaikesta tiedosta ja valmistelee laitteet joko uudelleenkäyttöä tai materiaalien kierrätystä varten. Vuonna 2021 kaikista Goitloopin kautta kerätyistä laitteista 66 prosenttia jatkoi elinkaartaan uudessa käytössä.

Atea myös tuo IT-päättäjiä, -ostajia ja -asiantuntijoita yhteen. Atea järjestää joka vuosi Atea Sustainability Forum -tapahtuman, jossa keskustelun keskiössä on kestävä kehitys ja IT. Tapahtuma järjestetään ensi kertaa Suomessa 21.3.2023, ja siitä löytyy lisätietoja osoitteesta https://www.atea.fi/tapahtumat/2023/atea-sustainability-forum-2023/.

Global 100 -indeksi

Vuonna 2005 perustettu Global 100 -indeksi on yksi maailman arvostetuimmista ja läpinäkyvimmistä sääntöperusteisista vastuullisuusvertailuista. Siinä painotetaan yhtiöiden ydintuotteiden ja -palveluiden vaikutusta. Indeksiin arvioidaan kaikki yli miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon pörssilistatut yritykset 25 mittarin perusteella. Indeksissä mitataan muun muassa resurssien, henkilöstön ja talouden johtamista, kestävää liikevaihtoa ja investointeja sekä alihankkijoiden toimintaa.

Corporate Knights

Corporate Knights Inc. on riippumaton media- ja tutkimusyhtiö. Sen mediayksikkö julkaisee palkittua kestävän talouden aikakauslehteä Corporate Knightsia, jonka sisältöjä julkaistaan muun muassa The Washington Postissa ja Wall Street Journalissa. Yhtiön tutkimusyksikkö tekee vastuullisuusvertailuja, tutkimusraportteja ja vastuullisuutta arvioivia finanssituotteiden vertailuja. corporateknights.com.