Atea nousi A-luokkaan kansainvälisessä ilmastotekojen arvioinnissa

Atea-konserni on tänään saanut luokituksen A- kansainväliseltä ympäristöjärjestö CDP:ltä. Atea on ollut mukana CDP:n vertailussa jo yli kymmenen vuotta, ja sai nyt tähän asti parhaan luokituksen.

”Sijoitustamme voi verrata siihen, että vertailussa mukana olleet eurooppalaisyritykset sijoittuivat keskimäärin B-luokkaan, ja IT- ja ohjelmistotoimiala luokkaan C. Kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun CDP:n arvio on hieno lisä aiemmin tänä vuonna saamillemme tunnuksille, joita ovat muun muassa EcoVadisin korkein vastuullisuusluokka ja Corporate Knightsin nimitys maailman vastuullisimmaksi IT-palvelualan yritykseksi”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää maailman johtavaa ympäristövaikutusten raportointialustaa. Sitä käyttävät omien ympäristövaikutustensa seurantaan yritykset ja muut organisaatiot ympäri maailmaa.

”Olemme iloisia saadessamme tämän tärkeän tunnustuksen. Meillä on vahva kokemus vastuullisuusteoista, ja työskentelemme jatkuvasti ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Tämä tulos antaa meille uskoa, että olemme oikealla tiellä kohti pysyviä ja vaikuttavia tuloksia”, Atea-konsernin talousjohtaja Robert Giori sanoo.

Atea on raportoinut CPD:lle ilmastonmuutoksen torjumisen toimistaan vuodesta 2010. Atealla on ollut ilmastopolitiikka usean vuoden ajan. Se oli maailman ensimmäisiä yrityksiä, joka asetti tieteeseen perustuvan Science Baset Target (SBTI) -tavoitteen, jossa yritykset asettavat päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen.

