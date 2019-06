Ateljeesäätiön taiteilijat esittäytyvät Logomon Teatrossa18.6.–11.8.2019

Logomo Artists Ateljeesäätiön taiteilijat Logomon Teatro Galleria 8.6.–11.8.2019

Lämpimästi tervetuloa avajaisiin tiistaina 18.6.2019 kello 17–19!

Logmon luovan talouden keskuksessa työskentelee suuri joukko kuvataiteilijoita, jotka nyt esittelevät uusimpia töitään Logomon kesänäyttelyssä Logmo Artists.

Nähtävillä on piirustuksia, maalauksia, videoita ja sekatekniikalla toteutettuja teoksia seuraavilta kuvataiteilijoilta:

Henna Aho, Sini-Meri Hedberg, Kristina Isaksson, Riikka Kupsala, Mikko Paakkola, Reija Palo-oja, Margarita Rosselló Ramón, Mailis Saralehto, Paula Suominen, Sanna Vainionpää, Jaana Valtari ja Susanna Vuorio.

Kullakin taiteilijalla on oma työhuone Logomolla. Tilat ovat erikokoisia kunkin tarpeiden mukaan, mutta yhteistä niille on, että valoa ja korkeutta on riittävästi. Työtiloista vastaa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, joka on vuokrannut tilat Logomolta kuvataiteilijoiden käyttöön. Ateljeesäätiö on suomalaisten kuvataiteilijoiden perustama säätiö, jonka tarkoituksena on kohtuuhintaisten työtilojen ja asunto-ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen kuvataiteilijoille. Säätiöllä on tiloja Turussa Logomossa ja Virusmäentiellä.

”Ateljeetila on kuvataiteilijan työväline, eikä ilman tilaa ole mahdollisuus työskennellä. On hienoa, että Ateljeesäätiöllä on mahdollisuus tarjota työtiloja myös Turussa. Suuri kiitos tästä kuuluu Turun kaupungille, koska ilman kaupungin myötävaikutusta sopimuksia tiloista ei olisi solmittu” kertoo Ateljeesäätiön asiamies Tuula Paalimäki. Yhteistyö kaupungin kanssa on jatkunut jo kohta vuosikymmenen.

Logomon Kuvataiteilijoiden näyttely on toteutettu Logomon aloitteesta, ja taiteilijat ovat itse valinneet nyt esillä olevan kokonaisuuden.

"Logomossa on aina ollut taitelijoita ja olen nyt iloinen, että voimme tuoda esille talon omia taitelijoita tässä näyttelyssä.", iloitsee Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä. Rytsä toivoo, että tulevaisuudessa Logomossa nähdään säännöllisesti Ateljeesäätiön taitelijoiden näyttelyjä.

Taidenäyttelyt tuovat hyvän lisän Turun kesäiseen kulttuuritarjontaan.

18.6.2019 – 8.8.2019

Avoinna ma – su klo 11 – 16

Suljettu 21. – 23.6. (juhannus)

Tila: Logomo Teatro Galleria