Atenalla kaksi tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokasta

Säveltäjä Osmo Tapio Räihälä vie kirjassaan lukijan seikkailulle sekä halki musiikin historian että säveltäjän mielen. Jokaiselle musiikinystävälle sopiva yleistajuinen teos kasvaa kertomukseksi säveltän työstä, taiteen luonteesta ja kuuntelemisen ja avoimuuden lahjasta.

Räihälä kertoo teoksessaan riemastuttavasti klassisen ja nykytaidemusiikin eroista ja nykyhetken taidemusiikkityyleistä sekä pohtii, miten nykymusiikkia voi kuunnella ja miksi. Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa osoittaa kirkkaasti, miten kaikki musiikki peilautuu aiemmin sävellettyyn ja miten säveltäjät ovat tietoisia aiemmin tehdyistä teoksista ja uudistavat tinkimättä taidemuotoaan.

Monipuolinen teos pohtii lisäksi musiikillisten impulssien merkitystä, kuuntelijoiden roolia sekä säveltäjänaisten asemaa. Kirja sisältää tarkoin valittuja kuunteluehdotuksia, joilla omaa musiikkimakuaan voi haastaa ja kehittää.

Osmo Tapio Räihälä (s. 1964) on suomalainen taidemusiikin säveltäjä, jonka teoksia on esitetty eri puolilla maailmaa. Räihälä on myös esitellyt satoja sävellyksiä sadoissa konserteissa sekä radio- ja tv-ohjelmissa, ja hänet tunnetaan sujuvana kirjoittajana.

Raadin perustelut Finlandia-palkintoehdokkuudelle: ”Elitismiä hälventävä tietokirja nykymusiikista on ansiokas sukellus (nyky)taiteeseen yleisemminkin. Siinä kuuluu kirjoittajan persoonallinen ääni, joka lurittelee usein vaikeina koetuista taidekäsitteistä esiin helposti lähestyttävän kokonaisuuden.”

Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen teos Wivi ja Hanna on kaksoiselämäkerta lasikattoja pirstoneesta naiskaksikosta. Wivi Lönn ja Hanna Parviainen vaikuttivat Suomen historiaan uraauurtavasti. Wivi Lönn (1872–1966) perusti ensimmäisenä suomalaisnaisena arkkitehtitoimiston ja piirsi rakennuksia etenkin Tampereelle, Jyväskylään ja Helsinkiin. Hanna Parviainen (1874–1938) oli jyväskyläläisen kauppiasperheen tytär, joka toimi suuren vaneritehtaan johtajana ja sai ensimmäisenä suomalaisnaisena kauppaneuvoksen arvon.

Lönniä ja Parviaista yhdistää tinkimätön työnteko sekä käytännönläheinen suhtautuminen töihinsä. Toisiinsa Wivi ja Hanna tutustuivat 1910-luvulla, ja heistä tuli erottamattomat. Yhteisen 27 vuoden aikana he kannustivat toisiaan, asuivat eri kaupungeissa ja tekivät useita matkoja Eurooppaan.

Runsaasti kuvitettu teos valottaa naisten elämänkaarta, yhteistä elämää, työprojekteja ja matkoja Euroopassa. Kahden vaikuttajanaisen perintö elää vahvana tänäkin päivänä.

Kristiina Markkanen on Helsingissä ja Genevessä asuva vapaa toimittaja ja kirjailija. Hän on kirjoittanut aiemmin valokuvaaja Caj Bremerin ja Itohan Okundayen elämäkerrat.

Leena Virtanen on helsinkiläinen vapaa toimittaja ja kirjailija sekä Suomen supernaisia -kuvakirjasarjan kirjoittaja.

Raadin perustelut Finlandia-palkintoehdokkuudelle: ”Tämä raikas kaksoiselämäkerta kahdesta tiedostavasta ja tinkimättömästä tienraivaajanaisesta on taitavasti kirjoitettu ja antoisa teos, jota siivittää kirjoittajien lämmin suhtautuminen kohteisiinsa.”

