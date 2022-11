Atenan kevään 2023 uutuuskirjat on julkaistu!

Tutustu koko valikoimaan täällä ->

Keikkalavoja, hotellihuoneita ja liian raskaita salaisuuksia

Erika Vikin rock-piireihin sijoittuva tiivistunnelmainen esikoistrilleri Luonasi ikuisesti ruotii kärsivän taiteilijan myyttiä ja kysyy, mitä olemme valmiita uhraamaan taiteen vuoksi. Roope Lipasti kuljettaa lukijaa kirjailijan matkassa romaanissaan Porakonekirjoittaja. Luvassa on toalettilaukullinen hykerryttäviä muistiinpanoja lukijapalautteista kirjailijan kammoamiin vaiettuihin aiheisiin. Lasten- ja nuortenkirjailijana tunnettu Johanna Hulkko näyttää 1970-luvun oululaisen lähiön lapsen silmin. Onnenpäiviä on kuvaus tytöstä, joka kantaa paljon salaisuuksia, ja suurimmat niistä ovat toisten.

Myyttejä, magiaa ja aikalaiskokemuksia historian käännekohdissa

Perttu Immosen suurtyö Suomalainen historia kuvaa suomalaisten elämän suuria mullistuksia keisariajalta 2000-luvun alkuun kolmen suvun elämänkohtaloiden kautta. Suomalaisten kylmä sota -kirjassaan Antero Holmila kartoittaa, miten tavalliset kansalaiset kokivat kylmän sodan ajan. Lea Ypin kertomus Vapaa on kuvaus elämästä Albaniassa, joka oli 1980-luvulla Euroopan suljetuin maa. Teos on myyty 23 maahan. Melissa Febos vaatii suorasukaisessa tietokirjassaan rauhaa ja turvaa naiseksi kasvamiselle, ja toimittajat Leena Virtanen ja Jaana Semeri puolestaan kertovat, millaista on työskennellä naisena elokuva-alalla.

Kirjassaan Yli luonnollisen mentalisti Jose Ahonen tutustuu avoimin mielin paranormaaleihin maailmankatsomuksiin ja siihen, miten eri tavoin selitämme yhteisesti kokemaamme todellisuutta. Karolina Kouvola tutustuttaa lukijan pohjoismaiseen magian historiaan kirjassaan Pohjolan noituus. Kaisa Pulakan Kesyttömät kokoaa kansien väliin eläinmyyttejä ja pohtii terävästi suhdettamme muihin luontokappaleisiin.

Energiavarkaita, naisten autismia ja joustavuutta jumittavaan mieleen

Menestyskirjailija Thomas Eriksonin uutuudessa Energiavarkaat ympärilläni opitaan tunnistamaan voimavaroja kuluttavia vuorovaikutustilanteita sekä varjelemaan omia rajoja. Menestyskirjassaan Naisia autismin kirjolla Clara Törnvall avaa sitä, miksi naisten autismi jää usein tunnistamatta. Suositun Aivovoimaa-kirjan tekijä Anders Hansen pohtii masennuksen ja ahdistuksen olemusta teoksessaan Aivoblues.

Kevään runsaassa kirjavalikoimassa on tarjolla painavaa tietoa myös stressinhallinnasta, pelkotiloista ja mielen jumeista.

Inspiroitunutta kirjakevättä!

