Atenan keväässä pimeitä pohjavirtoja ja valon pilkahduksia – runsas valikoima upeita uutuuskirjoja

Ruotsin tunnetuin oikeusmurha vei tappajina pidetyiltä pojilta heidän lapsuutensa. 1.10.2021 00:00:00 EEST | Tiedote

Millaista on kasvaa aikuiseksi, kun on viranomaisten mielestä tappanut parhaan leikkikaverinsa? Kevinin kuolema kertoo huonosta poliisitutkinnasta, joka suisti kahden lapsen elämän raiteiltaan. Se on myös kahden perheen selviytymistarina tapahtumasta, jonka epäoikeudenmukaisuutta ei voi antaa anteeksi.