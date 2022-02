Atte Harjanne: Ukrainaa on tuettava päättäväisesti

– Ukrainaa ja Ukrainan kansaa on tässä tilanteessa tuettava päättäväisesti. Ensimmäiset pakotteet on jo nähty, ja valmius vielä tuntuvampiin täytyy olla – keskeistä on tiivis yhteistyö Euroopan Unionin ja kumppanimaiden kuten Yhdysvaltojen kanssa. Talouspakotteilla on eittämättä hintansa, mutta perustavanlaatuisten arvojen ja turvallisuuden ei pidäkään olla myytävänä, Harjanne sanoi.

Harjanne muistutti puheessaan, ettei Suomi ole ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan yksin.

– Suomen on pyrittävä rakentamaan rauhaa ja turvallisempaa maailmaa, pidettävä oma puolustuskyky kunnossa, vahvistettava EU:ta ja sen yhtenäisyyttä, tehtävä tiivistä monenkeskistä ja kahdenkeskistä yhteistyötä kumppanien ja kumppanimaiden kanssa ja vaalittava luottamusta yhteiskunnassa, Harjanne totesi.

Turvallisuutta on tarkasteltava laajasti, ja siihen lukeutuu myös energiapolitiikka.

– Energiavirrat ovat keskeinen osa geopolitiikkaa, ja irtautuminen fossiilienergiasta auttaa sekä ilmastoa että geopoliittista asemaamme. Taloudellinen tai materiaalinen riippuvuus Kremlistä on riski kaikissa tapauksissa, myös ydinvoiman osalta, Harjanne sanoi.

Koko puhe luettavissa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/atte-harjanteen-ryhmapuheenvuoro-23-2-2022/