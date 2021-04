Attendo on valittanut Villa Pentbytä koskevasta aluehallintoviraston määräyspäätöksestä hallinto-oikeuteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi Attendo Oy:lle 2.3.2021 määräyksen lisätä henkilökuntaa vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä, joka sijaitsee Raaseporissa. Attendo on valittanut päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto otti joulukuussa 2020 Attendo Villa Pentbyn valvontaansa Raaseporin kaupungin tekemien valvontahuomioiden johdosta. Raaseporin valvontahuomioiden mukaan yksikössä oli puutteita muun muassa lääkehoidon ja saattohoidon toteuttamisessa, ravitsemuksessa sekä päivittäisessä asiakaskirjaamisessa. Asiakkaita hoidettiin vuoteeseen eikä yksikössä järjestetty viriketoimintaa. Sekä Raaseporin kaupunki että aluehallintovirasto pitivät epäkohtia vakavina (aluehallintoviraston päätöksestä tarkemmin tiedotteessa 11.3.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903291).

Attendo on valittanut aluehallintoviraston määräyspäätöksestä hallinto-oikeuteen. Koska muutoksenhaun käsittely on kesken hallinto-oikeudessa, aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen. Hallinto-oikeus on pyytänyt aluehallintovirastolta lausuntoa 14.5.2021 mennessä. Lausunnon antamisen jälkeen aluehallintovirasto jää odottamaan hallinto-oikeuden ratkaisua ja toivoo asian pikaista käsittelyä.

Raaseporin kaupunki palvelun järjestäjänä vastaa siitä, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut, minkä johdosta Raaseporin kaupunki valvoo Villa Pentbyn toimintaa tehostetusti. Raaseporin vastuulla on myös pohtia vaihtoehtoja, joiden avulla Villa Pentbyssä asuvien asiakkaiden palvelut turvataan, jos kunta katsoo, että asiakasturvalliset toimintatavat ja laadukas palvelu eivät toteudu Villa Pentbyssä. Raaseporin kaupungin osalta asiasta vastaa vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola (kirsi.ala-jaakkola@raasepori.fi).

Attendo palvelujen tuottajana vastaa edelleen siitä, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut laadukkaasti ja toteutettuna lain edellyttämällä tavalla. Attendon velvollisuus on huolehtia, että henkilökunnan määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden määrää ja palvelujen tarvetta.

