Attendon ikääntyneiden palveluihin kaksi uutta kokenutta johtajaa

Hoiva-alan toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina valtavasti.Muutos jatkuu, kun hyvinvointialueet aloittavattoimintansa vuoden vaihteessa ja ratkaistavina ovat vaikea osaajapula ja vanhuspalvelulain mitoitusvaateet. Muutokset vaativat meiltä kykyä sopeutua ja uudistua. Tähän työhön saamme nyt vahvistusta, kun Attendolla aloittaa kaksi uutta vahvaa palveluliiketoiminnan ja hoivan osaajaa.

Esko Sutelainen aloittaa ikäihmisten palveluissa segmenttijohtajanaja Attendon johtoryhmän jäsenenä 1.1.2023. Hän toimii ikääntyneiden palveluissa neljän aluejohtajan esihenkilönä.

Sutelainen siirtyy Attendolle Palmian turva-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden liiketoimintajohtajan tehtävästä.Hänellä on kokemusta niin muutos- kuin ketjujohtamisestakin. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään Suomen Lähikaupan johtoryhmässä muun muassa kauppapaikoista vastaavana johtajana ja muutoshankeen johtajana, kun Suomen Lähikaupan myymälät yhdistettiin Keskon K-Marketeiksi. Sutelainen odottaa innolla pääsevänsä tutustumaan uuteen toimialaan Attendolla.

– Kaupan maailmassa kasvoin siihen, että kentän kanssa arki on yhteistä ja johto liikkuu paljon kentän esihenkilöiden kanssa yksiköissä. Tätä aion jatkaa myös Attendolla, ja minut tapaa varmasti ympäri Suomen hoivakodeissamme, Sutelainen sanoo.

Annareetta Vaara aloittaa vuoden vaihteen jälkeen Etelä-Suomen alueella ikääntyneiden palvelujen aluejohtajana. Hän siirtyy Attendolle Humanan asumispalveluiden johtajan tehtävästä.Vaara saa vastuulleen Helsingin, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden sekä Kaunialan sairaalan asiakkuudet.

Vaara on palvelevan johtamisen ja ihmisten yhdessä tekemisen voimaan uskova johtaja. Hän on työskennellyt pitkään yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden liiketoiminnan johdossa, ennen Humanaa Touhulan myynti- ja kehitysjohtajana ja Esperin liiketoiminta- ja myyntijohtajana. Vaaran mukaan Attendosta on aina huokunut halu olla edelläkävijä, uuden rakentaja, muutosten mahdollistaja.

– Attendon arvot välittäminen, sitoutuminen ja osaaminen istuvat hyvin arvomaailmaani. On hienoa päästä mukaan Attendon muutosmatkalle niin jokaisen työntekijän kuin asiakkaan ja heidän läheistensä kanssa. Toimiala on tällä hetkellä suuressa murroksessa ja vaatii meiltä tekijöiltä sisua ja kärsivällisyyttä. Hyvällä yhteisellä tekemisellä ja tahtotilalla on mahdollisuus saavuttaa erinomaisia tuloksia – ja edetä haluttuun suuntaan, Vaara sanoo.