Audico nimittää KTM Johanna Berlinden uudeksi konsernijohtajaksi

Audico Group vahvistaa liiketoiminnan kasvustrategian toteutusta ja johtamista nimittämällä KTM Johanna Berlinden Audico Holding Oy:n toimitusjohtajaksi ja Audicon konsernijohtajaksi 1.9.2022 alkaen.

Nimityksen taustalla on halu vahvistaa Audico Groupin ja sen konserniyhtiöiden johtoa. Audiovisuaalisten ratkaisujen toteuttaja ja laitevalmistaja Audicon kehitys ja kasvu on viime vuosina ollut erittäin voimakasta, ja sekä sen tuoteportfolio että asiakaskunta ovat laajentuneet merkittävästi. Samanaikaisesti on tehty strategisesti tärkeitä ja lisäarvoa tuovia yrityskauppoja. Toiminnan laajentumisesta on syntynyt tarve erottaa konsernin toimitusjohtajan tehtävä omaksi roolikseen.

Johanna Berlindellä on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja muutosjohtamisesta. Hän on uransa aikana työskennellyt useissa johtotehtävissä ja ollut mukana useiden eri yritysten hallituksissa. Ennen Audicoon siirtymistään hän työskenteli Telia Company AB:ssä nimikkeellä Vice President and Head of Customer Service and Delivery.

– Olen erittäin innostunut uudesta roolistani Audico Groupin konsernijohtajana. Audico toimii hyvin mielenkiintoisella ja nopeasti kehittyvällä alalla, ja uskon audiovisuaalisten ratkaisujen tulevaisuudessa olevan entistä tärkeämpiä kaikenkokoisille yrityksille ja julkisille organisaatioille. Yhdessä Audicon vahvan tiimin kanssa pääsemme kehittämään liiketoimintaa ja ottamaan seuraavat askeleet kohti entistä vahvempaa markkina-asemaa, Berlinde sanoo.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että saamme Johanna Berlinden mukaan Audicon konsernijohtoon. Hänellä on tärkeää kokemusta kasvuyrityksistä ja -organisaatioista. Berlinden kaltaisen vahvan johtajan avulla on hyvä lähteä kasvattamaan konsernia ja vahvistamaan entisestään Audicon johtavaa asemaa Suomen ja Ruotsin markkinoilla, sanoo Tom Eriksson, Audico Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Audico Holding Oy:n toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta 2008 lähtien toiminut Harri Leiva jatkaa Audico-konsernissa Audico Systems Oy:n toimitusjohtajana ja Audico Holding Oy:n hallituksen jäsenenä.

Lisätietoa:

Tom Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Audico Holding Oy, p. +358 20 747 9340 tom.eriksson@audico.fi

Johanna Berlinde, toimitusjohtaja, Audico Holding Oy, p. +358 20 747 9340, johanna.berlinde@audico.fi