Audioland Awards -gaala palkitsee Suomen parhaat podcastit

Podcastit kasvattavat suosiotaan. Nykyisin jo yli miljoona suomalaista kuuntelee podcasteja, ja suosituimmat suomalaiset podcast-jaksot saavuttavat jopa kuusinumeroisia kuuntelijamääriä. Keskiviikkona 30.3. ensimmäistä kertaa järjestettävä Audioland on podcastien ammattilaispäivä ja palkintogaala, joka tuo Savoy-teatteriin podcastien tekijät, alan ammattilaiset, mainostajat sekä yleisöt.

”Audiolandin tavoitteena on edistää podcastien ammattimaisen tekemisen edellytyksiä Suomessa. Jatkuvasti kasvavat luvut ja podcast-mainonnan globaali kehitys kertovat siitä, että ala on kovassa nosteessa – ja tämä on vasta alkua”, kertoo Audiolandin perustaja ja toimitusjohtaja Risto Kuulasmaa.

Tilaisuudessa palkitaan Suomen parhaat podcastit 14 eri kategoriassa. Audioland Awards -äänestyksessä oli ehdolla yli 160 suomalaista podcastia, ja yleisö- ja ammattilaisäänestyksessä annettiin yhteensä yli 15 000 ääntä. Palkintogaalan punaisella matolla nähdään kymmeniä Suomen menestyneimpiä podcast-hahmoja, kuten Hanna Tikander ja Pia-Maria Nickström Mimmit Sijoittaa -mediasta, Jani Toivola TOIVOLA-podcastin takaa sekä Isak Rautio ja William von der Pahlen Futucastista. Paikan päällä palkintoja jännittämässä ja jakamassa nähdään muun muassa Samu Haber, Riku Rantala, Meeri Koutaniemi, Natalia Salmela, Aki Linnanahde, Jukka Hilden, Chachi Gonzales ja Roope Salminen. Illan musiikista vastaavat Sara Siipola ja Aleksanteri Hakaniemi.

Ammattilaispäivän aikana kuullaan inspiroivia podcast-aiheisia puheenvuoroja Suomesta ja maailmalta kolmella eri lavalla klo 9–16, jonka jälkeen päivä huipentuu Audioland Awards -gaalaan klo 18 alkaen. Molemmat tapahtumat ovat avoimia kaikille lipun ostaneille. Monipuolinen ohjelma houkuttelee paikalle ammattilaisten lisäksi myös podcastien kuuntelijoita sekä omaa podcastia suunnittelevia.

Audioland-ammattilaispäivä Savoy-teatterissa 30.3. klo 09–16

Audioland Awards -gaala Savoy-teatterissa 30.3. klo 18–20.30

Kuvia tapahtumapäivästä ja Audioland Awards -gaalan punaiselta matolta lisätään pitkin päivää tänne.