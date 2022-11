August-palkinto suomalaiselle Ellen Strömbergille

Ellen Strömbergin nuortenromaani Mehän vaan mennään siitä ohi (Vi ska ju bara cykla förbi, suom. Eva Laakso) on voittanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden August-palkinnon. Ruotsin merkittävin ruotsinkielisen kirjallisuuden palkinto jaettiin Tukholmassa August-gaalassa maanantai-iltana. Palkintosumma on 100 000 kruunua. Viimeksi August on jaettu suomalaiselle vuonna 2005, kun Monika Fagerholm voitti kaunokirjallisuuden palkinnon romaanillaan Den amerikanska flickan.

Kansi Sara Edström, kirjailijan kuva Jennifer Granqvist.

Ellen Strömberg kuvaa teini-ikää sekä sydänverellä että huumorilla ensimmäisessä nuortenromaanissaan Mehän vaan mennään siitä ohi (Vi ska ju bara cykla förbi, S&S 2022, suomentanut Eva Laakso). Manda ja Malin käyvät ysiluokkaa. On kevätlukukausi, ja bestikset asuvat pienessä kunnassa, jossa ei todellakaan tapahdu juuri mitään. Parivaljakkoa kutsutaan pyöräilijöiksi, koska he niin usein pyöräilevät ympäriinsä jotakin jännää etsien – poikaa, juhlia, vähän rakkautta, mitä vain. Strömberg vangitsee taiten sen hetken, kun on vielä niin kovin nuori, mutta pitää itse itseään jo tosi aikuisena. Kun omasta perheestä tuntuu olevan vain harmia ja kun pukeutumis- ja musiikkityyliä täytyy vaihtaa joka toinen viikko. Kirja on myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2022. Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 30.11. Otteita arvioista:

"Stömbergin kerronta on sekä nopeaa, hauskaa että vähäeleistä, ja se tekee kirjasta yhden kevään parhaista."

– Dagens Nyheter "Tiedättekö tunteen, kun on vasta ensimmäisessä luvussa ja tajuaa, että on ihan sama, mitä lopussa tapahtuu, kirjan lukee varmasti loppuun ihan vain, jotta saisi olla sen maailmassa? Siitä on kyse. Toivottavasti monet nuoret tarttuvat tähän lukuelämykseen."

– Expressen "Kun nuortenkirja on näin kiinnostava ja koskettava, se toimii myös kohderyhmäänsä vanhemmille lukijoille."

– Svenska Yle Ellen Strömberg: Mehän vaan mennään siitä ohi (Vi ska ju bara cykla förbi, Schildts & Söderströms ja Raben & Sjögren 2022), suomentanut Eva Laakso.

