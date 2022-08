August-palkittu romaani kertoo samaistuttavasti Sylvia Plathista

Elin Cullhed: Euforia

Arvostelupäivä 6.9.

Sylvialla on 72 omenapuuta, joiden sato pitää mehustaa ja hillota. Hänellä on kaksi lasta, poikavauva ja parivuotias tytär, ja vaikka hän rakastaa heitä yli kaiken, hänen on pakko saada kirjoittaa. Se ei vain onnistu, sillä kotona kirjoittaa perheen mies, Ted Hughes.

Väkevä ja vallaton Euforia kertoo vuodenkierrosta devonilaisessa talossa, jonka huoneet vähitellen pimenevät. Kun kaksi kirjailijaa kamppailee oikeudestaan työhön ja rakkauteen, on avioliitto uhrautumisen ja itsekkyyden tasapainottelua.

Sylvia Plathin elämästä ponnistava fiktio on vereslihainen kertomus avioliitosta sekä tunnetun kirjailijan viimeisestä vuodesta. Vaikka lukija tietää, mitä Sylvialle pian tapahtuu, totuutta ei halua uskoa.

Väkevästi ja kirkkaasti Euforia tarkastelee naisen halua ja mahdottomuutta omaan huoneeseen. Ahdistavuudesta huolimatta Sylvian tarinassa on tilaa euforialle.

Elin Cullhed (s. 1983) antaa Euforiassa äänen kuolemattomalle kirjallisuuden ikonille. Cullhed toimii kirjailijantyönsä lisäksi kirjoittamisen opettajana ja asuu kirjailija-aviomiehensä ja perheensä kanssa Uppsalassa.

Euforiaan hän on lainannut omia kokemuksiaan naiseuden, perheen ja taiteilijuuden yhteensovittamisen vaikeudesta. Vaikka tasa-arvo on ollut tärkeä teema 60-luvulta lähtien, Cullhed toteaa, että vain vähän on muuttunut: perhe-elämän päävastuu lankeaa kahden taiteilijan liitossa edelleen naiselle. Expressen listasi Cullhedin viime vuonna ”Vuoden naiset” listalle yhdessä Magdalena Anderssonin, Kerstin Ekmanin ja Greta Thurnbergin kanssa. Euforian käännösoikeudet on myyty jo 24 maahan.

