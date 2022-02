Auktoisointijärjestelmä kertoo jatkossa hautaustoimiston ammattitaidosta

Auktorisoidussa hautaustoimistossa tulee olla hautausalan toiminnasta vastaava henkilö, joka on suorittanut Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n laatiman ammattipätevyyttä osoittavan kokeen. Koe noudattaa pitkälti vuonna 2019 päivitettyä hautausalan eurooppalaista standardia SFS-EN 15017:2019, jonka uudistustyössä Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry oli aktiivisesti mukana.



- Hautaustoimistoyrittäjien ja heidän henkilökuntansa työ on usein asiakkaillekin näkymätöntä ja osaaminen siirtyy varsinkin perheyrityksissä hiljaisena tietona seuraavalle sukupolvelle. Auktorisointijärjestelmän kautta hautaustoimiston osaaminen kootaan laatukäsikirjaksi, joka yhteistyössä Management Institute of Finland MIF Oy:n kanssa tarkistetaan ennen yrityksen hyväksymistä auktorisoiduksi hautaustoimistoksi, kertoo liiton puheenjohtaja Ville-Pekka Jokela.



Liitto tekee myös koulutusyhteistyötä MIF:n kanssa. Koulutuksen kautta auktorisointijärjestelmään liittyminen on mahdollista myös niille hautaustoimistoille, joiden vastuuhenkilöllä ei vielä ole riittävää koulutusta tai kokemusta hautausalasta.



Auktorisointiprosessiin kuuluu vastuuhenkilön suorittama koe, yrityksen laatukäsikirjan laatiminen sekä auditointi. Liiton auktorisointiryhmä tekee auktorisointia hakevassa hautaustoimistossa yrityskäynnin. Näihin tietoihin perustuen auktorisointiryhmä antaa Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n liittohallitukselle lausuntonsa yrityksen auktorisoinnin hyväksymisestä.



- Auktorisointi on voimassa määräajan, jonka kuluessa ainakin yrityksen vastuuhenkilön tulee osallistua säännöllisesti koulutuksiin. Auktorisoinnin voimassaolo tarkistetaan uudelleen ja silloin osaamisen on hyvä olla ajan tasalla.



Auktorisointiryhmässä toimivat liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Kyllikki Forsius Helsingistä, kokenut hautaustoimistoyrittäjä Kimmo Niemelä Valkeakoskelta ja Turun kristillisen opiston teologisten aineiden opettaja, oppisopimusvastaava Matti Ijäs.



- Ryhmään halusimme saada laajasti näkemystä ja kokemusta hautaustoimistoalasta, jota Kyllikki Forsius ja Kimmo Niemelä erinomaisesti edustavat. Juuri uudistuneen seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon koulutusohjelman vastaavana Matti Ijäs tuo ryhmään ammattikoulutuksen näkökulman. Näin ammattiosaamisen arviointi kokeen ja laatukäsikirjan kautta on tasapuolista ja ammattimaista.



Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan. Pitkän historiansa aikana Liitto on kehittänyt ja ylläpitänyt alan ammattitaitoa sekä laadunvalvontaa. Se toimii yhteistyössä alan muiden toimijoiden sekä alan valmistajien kanssa varmistaakseen laadukkaan, hyvän ja ammattitaitoisen hautauspalvelun maassamme.