Aura Rakennukselta Turun Pukkilan alueelle yli 360 asuntoa

Aura Rakennus on suomalainen rakennusalan konserni, joka on erikoistunut ympäristövastuulliseen rakentamiseen. Toimintamme ytimessä on hankekehitys, jota kautta tuotamme asiakkaillemme asunto-, palvelu- ja toimitilakiinteistöjä. Tuottamalla kiinteistöjä ympäristövastuullisesti varmistamme samalla muun muassa rakennusten matalammat energian käyttökustannukset ja pienemmän ympäristökuormituksen eli kokonaisuudessaan kiinteistöjen kestävämpää käyttöä. Yhtiön tämänhetkinen tilauskanta on noin 100 miljoonaa euroa ja asuntoja Etelä-Suomessa rakenteilla noin 700 kpl.

Joo Group Oy kehittää, omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä Suomen kasvukeskuksissa. Portfolio käsittää yli 6000 Joo Kotien vuokra-asuntoa, arvoltaan yli miljardi euroa. Joo lupaa asukkailleen huoletonta vuokra-asumista tarjoamalla joustavaa palvelua, yhteisöllisyyttä sekä vastuullisia asumisen ratkaisuja.

Develo Oy on kotimainen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö, joka kehittää ja rakennuttaa laadukkaita asuinkerrostaloja keskeisille sijainneille Suomessa. Kohteemme sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Develo on kasvanut nopeasti merkittäväksi kotimaiseksi kiinteistöalan toimijaksi. Olemme toteuttaneet yhteensä noin 550 kotia ja työn alla meillä on tällä hetkellä noin 800 asuntoa.