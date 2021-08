Auraco pohtii uudessa Miksi Mix -teoksessaan lasten kykyä ymmärtää kehollista ilmaisua älylaitteiden aikakaudella

Jaa

Tanssi- ja miimiteatteri Auraco pohtii uudessa Miksi Mix -teoksessaan lasten kehollisen ilmaisun ja liikekielen tulkinnan kaventumista emojien ja älylaitteiden aikakaudella. Miksi Mix saa ensiesityksensä Annantalon taidekeskuksessa lauantaina 21.8.2021 klo 12.

Sana ”miksi” on lapselle avain tietämiseen ja ymmärtämiseen. ”Mix” on sekoitus. Miksi Mix on teos, joka heittää katsojalle avoimia kysymyksiä kehonkielen ja liikkeen merkityksistä ja tulkinnoista.

Teos on geometrinen, värikäs ja osin vakavakin sekoitus nykytanssia, miimiä ja musiikkia. Miksi Mixin visuaalisuus ammentaa inspiraatiota Bauhaus-tyylistä. Bauhaus on sata vuotta vanha muotoilun tyylisuunta, jolle tyypillistä ovat geometriset muodot ja epäsymmetrinen sommittelu. Miksi Mix -teoksessa Bauhaus tarkoittaa esimerkiksi geometrialla leikkivää koreografiaa sekä värikästä ja kolmiulotteista puvustusta.

Elokuussa Miksi Mix -teoksesta nähdään neljä esitystä, joista yksi toteutetaan livestriiminä tiistaina 24.8. klo 18. Striimin tulee toteuttamaan suomalaisen tanssielokuvan ehdoton edelläkävijä Thomas Freundlich, jolla on vuosien kokemus tanssin kuvaamisesta. Striimi toteutetaan monikameratuotantona, joka takaa katsojalle koskettavan elämyksen myös ruudun toiselle puolen.

Miksi Mix -esitykset toteutetaan yhteistuotantona Annantalon kanssa. Annantalon residenssin työpajoissa lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus seurata teoksen harjoituksia ja keskustella näkemästään ja kokemastaan yhdessä taiteilijoiden kanssa. Ryhmien omat taideopettajat jatkoivat esityksen teemojen käsittelyä omissa opetusryhmissään. Työpajoihin osallistuneet ryhmät edustivat laajasti koko taidealaa sarjakuvasta savitöihin, nukketeatterista tanssiin ja kirjoittamiseen unohtamatta teatteria ja kuvataiteita.

”Työpajoihin osallistuneilta lapsilta saatu palaute oli tärkeässä roolissa teosta valmistettaessa. Meille on aina ollut tärkeää kuulla nimenomaan lapsikatsojien ajatuksia jo varhaisessa vaiheessa tekoprosessia, koska heillehän me tätä työtä teemme”, sanoo Päivi Aura.

Päivi Aura on yksi Auracon perustajista ja toinen taiteellinen johtaja. Hän on koreografi, tanssija, ohjaaja ja opettaja/kouluttaja, jolla on pitkä ja laaja-alainen kokemus tanssista ja monilta siihen liittyviltä aloilta. Vuodesta 1998 lähtien Päivi on keskittänyt työnsä lähinnä lasten tanssiin. Hän on luonut esityksiä, projekteja ja muita taide- ja kulttuuritapahtumia lapsille ja lasten kanssa. Päivi on yksi ensimmäisistä suomalaisista pienille lapsille suunnatun teatterin tekijöistä.

Auraco on omaleimainen ja vahvasti visuaalinen tanssi- ja miimiteatteri ja yksi eniten ulkomailla esiintyvistä suomalaisista tanssiryhmistä. Ryhmä on vieraillut 26 eri maassa niin Aasiassa kuin Euroopassakin. Auraco on tehnyt uraauurtavaa työtä myös Suomessa lastentanssin parissa jo vuosia sekä tuonut ensimmäisenä Suomeen uutta nousukauttaan elävän miimin. Ryhmää johtavat koreografi ja tanssija Päivi Aura sekä tanssija-miimikko Kati Lehtola.

Miksi Mix on osa EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Mapping, A map on the aesthetics of performing arts for early years -hanketta. Hankkeessa tutkitaan taiteilijoiden ja pienten lasten esteettisiä kohtaamisia esittävän taiteen parissa.

Auraco: Miksi Mix

Työryhmä

Ohjaaja: Päivi Aura

Koreografia: Päivi Aura, Kati Lehtola, Veera Lamberg

Musiikki ja äänisuunnittelu: Heli Hartikainen

Esiintyjät: Kati Lehtola, Veera Lamberg, Heli Hartikainen

Puvustus: Piritta Kämi-Conway

Valosuunnittelu: Nicolas Salo

Pressikuva: Minna Hatinen

Tuotanto: Auraco yhdessä Pragma Helsingin ja Annantalon taidekeskuksen kanssa

Kesto: 35 minuuttia (ei väliaikaa)

Esityksen jälkeen on mahdollisuus osallistua yleisökeskusteluun, jonka kesto on noin 15 minuuttia.

Suositusikäraja: +4 vuotta

Kieli: teos on sanaton ja sopii kaiken kielisille

Liput: 11,50 €

Esitykset:

la 21.8. klo 12, Annantalon taidekeskus (ensiesitys)

la 21.8. klo 14, Annantalon taidekeskus

ti 24.8. klo 18, Livestriimi

ke 25.8. klo 18, Annantalon taidekeskus

Otamme huomioon elokuussa 2021 voimassa olevat koronarajoitukset.

Annantalon taidekeskus

Annankatu 30, Helsinki

www.annantalo.fi

Hyvä toimittaja, tervetuloa ensi-iltaan tai johonkin toiseen esitykseen! Pressiliput saat tuottaja Sanja Kulomaalta, sanja@pragmahelsinki.fi