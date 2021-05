Auran Tähti Poikien S/y MERISUSI täyttää 50 vuotta

Jaa

Meripartiolippukunta Auran Tähti Pojat osti pitkän veneprojektin päätteeksi vuonna 1994 suomalaisvalmisteisen, jo tuolloin lähes 25 vuotta vanhan Swan 43 -purjeveneen koulutusaluksekseen, järjestyksessään neljänneksi Merisudeksi. Se, että venetyypiksi valikoitui juuri Nautorin Swan ei ollut sattumaa. Nyt aluksen vesillelaskusta tulee kuluneeksi 50 vuotta ja vene elää elämänsä päiviä.

Meripartiolippukunta Auran Tähti Pojat on vuonna 1917 perustettu turkulainen partiolippukunta, osa Turun NMKY:n nuorisotoimintaa. Auran Tähti Poikien toimintaan on kuulunut retkeily ja leiritoiminta saaristossa sekä veneily vahvasti sen toiminnan alusta alkaen. Ensimmäinen Merisusi, v. 1943 Merikarvialla rakennettu fiskari hankittiin jo 50-luvulla. 60-luvun alussa lippukunnasta muotoutui meripartiolippukunta lippueen perustamisen myötä. Meripartiotoiminnan avulla partiolaiset oppivat käytännön toiminnan kautta turvallista ja vastuullista vesillä liikkumista.

Oy Nautor Ab:n historia veneenrakentajana ulottuu vuoteen 1966, jolloin helsinkiläissyntyinen Pekka Koskenkylä perusti purjeveneiden rakentamiseen keskittyvän yhtiön Pietarsaareen. Ensimmäinen Swan-purjevene Tarantella (Swan 36) valmistui vuonna 1967. Swan 43 -mallin valmistus aloitettiin Nautorilla vuonna 1969 ja niitä valmistettiin vuosien 1969-72 aikana yhteensä 67 kappaletta. Tänä päivänä Nautorilla on valmistettu yli 2000 venettä, joista suurin osa purjehtii edelleen maailman merillä.

Vuonna 1994 Auran Tähti Poikien pitkän ja monipuolisen veneprojektin päätteeksi unelmat täyttyivät, kun lippukunnalle onnistuttiin hankkimaan Nautorin Swan 43 -purjevene. Veneen valintaan vaikutti erityisesti turvallisuus, Swanit tunnetaan kauneutensa lisäksi kestävinä ja lujarakenteisina veneinä. Vuonna 1971 valmistunut vene oli ehtinyt olla neljällä omistajalla, sen matka oli kulkenut kahdesti Atlantin yli ja sen kyydissä oli matkustanut satoja ihmisiä, joukossa mm. näyttelijä, tuleva Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger vaimonsa Marian kanssa.

Vuoden 1995 keväällä oopperalaulaja Karita Mattila kastoi aluksen MERISUDEKSI ja sen matka partiolaisten uskollisena kumppanina alkoi. Auran Tähti Pojat on käyttänyt venettä yhteensä 27:nä kesänä. Partiolaiset ovat osallistuneet veneellä arvostettuun Tall Ships´ Racesiin viisi kertaa ja olleet mukana eri leireillä useita kertoja kuten Satahanka -meripartioleirillä kolme kertaa. Merisusi on vieraillut lähes kaikissa Itämeren rannikkovaltioissa, purjehduksilla on ollut mukana kaikkiaan noin 2600 nuorta ja vanaveteen on jäänyt meripeninkulmia kaikkiaan noin 42.000. Merisusi on auttanut muita veneilijöitä suorittamalla hinauksia ja muita avustustehtäviä, viimeisimpänä kahden veden varaan joutuneen pelastaminen syksyllä 2020 kylmällä Airistolla.

Merisusi juhlii 50-vuotista purjehdushistoriaansa

Merisusi, ensimmäiseltä nimeltään Sindbad, laskettiin veteen ensimmäistä kertaa 17.5.1971 Pietarsaaressa. 50 vuotta myöhemmin aluksen kotisatama löytyy Turun Erikvallassa, partiolaisten venesatamassa. Juhlapäiväänsä Merisusi viettää kuten purjeveneen kuuluukin, viemällä vesille innokkaita purjehtijoita ja seikkailunnälkäisiä partiolaisia.

Juhlavuoden kunniaksi merikirjailija Visa Auvinen, Auran Tähti Poika itsekin, kirjoitti Merisuden pitkästä ja värikkäästä historiasta kirjan ”Merisusi 50 vuotta – Auran Tähti Poikien uskollinen Swan 43”. Kirja julkaistaan juhlapäivänä 17.5.2021. Se on koottu eri tapahtumissa mukana olleiden kertomuksia kokemuksista. Kirjoittajia on yhteensä 10. Kuvia kirjassa on kaikkiaan noin sata, joita on saatu yli 20 partiolaiselta.

Merisudesta kertovan kirjan voi hankkia itselleen Ocean Spirit -myymälästä Turusta. Päivänsankariin tutustuu parhaiten kesällä saariston satamissa, Merisuden tunnistaa joutsenen kauniista muodoista ja kannella häärivistä reippaista nuorista partiolaisista. Partiolaiset esittelevät aina mielellään alustaan kiinnostuneille.