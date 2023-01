Auratum Asuntojen Kellonsoittajankadun uudiskohteen rakentaminen käynnistynyt Turussa

Auratum Asuntojen Primus-hankkeen rakentaminen puretun kauppaoppilaitoksen tilalle osoitteeseen Kellonsoittajankatu 9 on käynnistynyt. Auratum Asunnot luottaa Primuksen erinomaisen sijainnin ja Turun vetovoimaan.

Kahdeksankerroksinen uudisrakennus nousee historialliselle Kerttulinmäelle, joka on yksi Turun arvostetuimpia asuinalueita. Alkusyksystä 2025 valmistuvan Primuksen sijainti on erinomainen, sillä se sijoittuu niin Turun keskustan kuin Kupittaan alueen läheisyyteen.

Keskusta-asuminen on aiemminkin ollut Turussa arvossaan, ja Kupittaa on viime vuosina noussut kaupungissa voimakkaaksi kasvukeskukseksi. Halutulla alueella on liiketilojen ja Kupittaan rautatieaseman lisäksi Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kampusalueet.

– Näemme, että korkean laatutason uudet asunnot arvostetulla sijainnilla kiinnostavat asunnonostajia myös näinä hyvin poikkeuksellisina aikoina. Turun asema kasvukeskuksena antaa hankkeelle vakaan pohjan ja kiinnostaa varmasti myös asunnonostajia, sillä kaupungin vetovoima on edelleen kasvussa. Kasvavassa ja kehittyvässä kaupungissa korkealaatuinen omistusasunto huippusijainnilla säilyttää arvonsa, ja huolella toteutetut rakentamisen ratkaisut kestävät pitkälle tulevaan, kertoo Auratum Asuntojen hallituksen puheenjohtaja Mauri Sahi.

Primus kiinnostaa ostajia

Primuksen ennakkomarkkinointi aloitettiin vuoden 2022 lokakuussa, ja se on edennyt kiitettävää vauhtia.

– Varauksia on tehty 71 asuntoon, mikä on noin 40 prosenttia Primuksen kaikista asunnoista. Olemme erittäin tyytyväisiä tämänhetkiseen varaustilanteeseen, joka on kohteen kokoon suhteutettuna erittäin hyvä. Ensimmäisiä asuntokauppoja päästään solmimaan tammi-helmikuussa, kertoo Auratum Asuntojen asuntopalvelujohtaja Minna Fontell.

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n suunnittelema kohde rakennetaan omalle, Turun Kauppaopetussäätiöltä ostetulle tontille. Rakentamisesta vastaa YIT Suomi Oy, jonka kanssa Auratum Asunnot Turku Oy allekirjoitti urakkasopimuksen joulukuussa 2022.

Turun seudulla Auratum Asunnoilla on rakenteilla myös keskeiselle paikalle valmistuva Naantalin Solaris, jonka arvioitu valmistumisaika on vuoden 2024 keväällä. Naantalin Solariksen asuntomyynti käynnistyi alkuvuonna 2022, ja kauppoja on tehty vuoden mittaan tasaisella tahdilla.

Auratum Asuntojen Turkuun rakennuttama As Oy Universum valmistui elokuussa 2022 aivan Turun ydinkeskustan kupeeseen. Lähes kaikki kohteen asunnot on myyty, mikä osaltaan kertoo hyvän sijainnin ja ensiluokkaisen asumisen kiinnostavan asunnonostajia.

As Oy Primus, Turku

167 asuntoa kahdeksassa kerroksessa

Monipuolinen asuntojakauma, asuntojen pinta-alat 28–200m2

Tontilla sijaitsi aiemmin Turun kauppaoppilaitoksen kiinteistö, joka valmistui vuonna 1968. Kauppaoppilaitoksesta tuli myöhemmin Turun Ammatti-instituutti, jonka opetustoiminta Kerttulinmäellä päättyi 2020.

Rakennusaika 2023 – alkusyksy 2025

https://primusturku.fi/

Lisätietoja:

Mauri Sahi, hallituksen puheenjohtaja, Auratum Asunnot Turku Oy, puh. 0400 376 303, mauri.sahi@auratum.com

Minna Fontell, asuntopalvelujohtaja, Auratum Asunnot Turku Oy, puh. 050 387 8007, minna.fontell@auratum.com

Kuvat: Auratum Asunnot Turku / Haroma & Partners

Kuvaukset kohteessa:

Rakentaminen on käynnistynyt keskiviikkona 11. tammikuuta 2023. Vierailuista ja kuvauksista paikan päällä voi sopia Riku Kirjosen kanssa, puh. 050 3718136, riku.kirjonen@auratum.com