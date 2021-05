Aurinko ja valolle herkistävät lääkkeet – asiantuntijan neuvoilla vältät ikävät yllätykset iholla

Jaa

Auringon ja tiettyjen lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat näkyä iholla ikävänä ihottumana tai auringonpolttaman tyyppisenä oireiluna. Syynä ovat lääkeaineiden kemiallisten rakenteiden yhteisvaikutukset UV-säteilyn kanssa. Yliopiston Apteekin asiantuntijamme kertoo, kuinka välttyä ikäviltä yllätyksiltä kevätauringossa.

Jotkin lääkkeet reagoivat yhdessä valon kanssa, mikä voi aiheuttaa näkyviä muutoksia iholla ja tuntua ikävältä. Puhutaan valoherkistymisestä. Se jakautuu kahteen tyyppiin – valoärsytykseen eli valotoksisuuteen ja valoallergiaan tai -yliherkkyyteen. Valoherkistymistä esiintyy tyypillisesti pitkäaaltoiselle ultraviolettivalolle (UVA) altistumisen jälkeen, joten sekä luonnonvalo että solarium voivat olla viheliäinen yhdistelmä tiettyjen lääkehoitojen kanssa.



- Valoärsytysreaktio muistuttaa tavallista auringonpolttamaa, jossa iho on arka ja punoittava ja voi muodostaa rakkuloitakin. Reaktio voi syntyä muutamassa tunnissa auringolle altistumisesta. Valoyliherkkyys on puolestaan ihon allerginen reaktio. Se syntyy ultraviolettisäteilyn muuttaessa lääkeaineen allergeeniksi iholla. Valoyliherkkyysreaktio iholla voi ilmetä ihottumana vasta useita päiviä auringonvalolle altistumisen jälkeen, asiakaspalvelupäällikkö Sanni Ryhänen Yliopiston Apteekista kertoo.



On olemassa tietyntyyppisiä lääkeaineita ja lääkeaineryhmiä, jotka voivat altistaa ihon herkistymiselle auringon valossa. Näihin lukeutuvat muiden muassa tetrasykliini-antibiootit, nesteenpoistoon tarkoitetut tiatsidi-diureetit, sekä iholle levitettävät tulehduskipulääkkeet ketoprofeeni ja piroksikaami. Aknen ja psoriaasin hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa on myös syytä olla tarkkana auringossa. Aknen hoitoon käytettävä isotretinoiini ohentaa ihon päällimmäistä sarveiskerrosta, ja siksi lääkitysten aikana iho palaa entistä herkemmin.



- On kuitenkin hyvä muistaa, että valoherkkyys ja alttius herkistymiselle ovat yksilöllisiä. Kaikki lääkkeen käyttäjät eivät saa oireita, ja oireiden ilmaantuessa niiden voimakkuus riippuu paitsi lääkkeen annostuksesta, myös UV-säteilyn voimakkuudesta ja altistumisen kestosta. Jos asiakasta mietityttävät oma lääkitys ja valoherkistymisen mahdollisuus, on suositeltavaa kääntyä apteekkimme ammattilaisten puoleen, Ryhänen jatkaa.



Asian tiedostaminen etukäteen ja muutamien varotoimien noudattaminen voivat auttaa vähentämään valoherkistymisriskiä, jolloin lähestyvästä kesästä voi nauttia hyvillä mielin. Auringossa oleskelua on hyvä välttää paahteisimpaan aikaan, ja ulkona oleskellessa hakeutua varjoon. Pitkähihainen vaatetus, housut, sekä leveälieriset hatut ja aurinkolasit suojaavat auringonsäteiltä. Lisäksi ihon suojaksi kannattaa valita riittävän korkealla suojakertoimella varustettu aurinkovoide, joka suojaa sekä UVA- että UVB -säteiltä. On hyvä muistaa, että ikkunalasi läpäisee UVA-säteitä, joten esimerkiksi pitkillä automatkoilla iho on myös syytä suojata auringolta.



- Koulutettu henkilökuntamme auttaa mielellään asiakasta oikean aurinkosuojatuotteen valinnassa. Laaja valikoimamme sisältää korkealaatuiset tuotteet, joista jokaisen yksilölliseen tarpeeseen löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. Jos ihottumaa on jo päässyt muodostumaan valoherkistymisen seurauksena, apteekista löytyy apua myös tähän, Ryhänen sanoo.