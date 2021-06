Aurinkopaneeleilla pienennetään TAKK:n hiilidioksidipäästöjä

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Nirvan kampuksen kattopinta-alasta 1500 neliötä on valjastettu aurinkosähkövoimalan käyttöön. Katolle on asennettu 420 aurinkosähköpaneelia, joiden sähköteho on yhteensä 168 kWp. Aurinkosähkövoimalan tavoitteena on kulujen säästäminen, mutta myös YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman tukeminen.

Aurinkosähköpaneelit TAKK:n Nirvan rakennuksen katolla. Kuva: TAKK

Järjestelmä pienentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä noin 17 400 kg vuodessa. Sen verran päästöjä tulee nykyautosta, kun mittariin on kertynyt noin 180 000 km, eli reilut neljä kertaa maapallon ympäri. Nirvan kampuksen vuotuisesta sähkökulutuksesta noin 8,5 prosenttia on mahdollista tuottaa omavaraisesti aurinkoenergialla. Energiakustannuksissa se tarkoittaa noin 10 000 euron vuotuista säästöä. - Aurinkosähkövoimala on ollut käytössä viime syksystä, ja nyt valon lisääntyessä olemme alkaneet nähdä tuottoa. Huhtikuun aikana kertyneellä sähköllä olisi lämmittänyt yhden sähkölämmitteisen omakotitalon tai kuusi kerrostalokolmiota, havainnollistaa kiinteistöpäällikkö Raimo Keskinen. - Tuotto vaihtelee päivittäin: Harmaimpina päivinä sähkön tuotto on yhden hehkulampun verran. Kesäviikonloppuisin Nirvan kampuksella tarvittava sähkö pystytään tuottamaan kokonaan omalla aurinkosähköllä. Aurinkosähkövoimalan rakentamiseen on saatu energiatukea Business Finlandilta. Tuki kattaa 25 prosenttia kustannuksista. Voimalan laajentamiseen on varauduttu uusia tiloja rakennettaessa. Muutoin sähköenergian lähteenä TAKKissa käytetään uusiutuvia kotimaisia energialähteitä. Kestävä kehitys on arjen tekoja TAKK:ssa on sitouduttu vähentämään järjestelmällisesti energiankulutusta ja haitallisia ympäristövaikutuksia niin koulutustoiminnassa kuin koulutusympäristöjen ylläpidossa. - Olemme sitoutuneet Motivan Energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 - 2025. Meillä on tavoitteena vähentää energiankulutusta 8,5 % vuoteen 2025 mennessä. - Tavoitteesta 1/3 saavutetaan aurinkosähkövoimalan avulla, Keskinen summaa. Tavoitteen eteen tehdään työtä vaiheittain. Valaistuksessa siirrytään energiatehokkaampaan led-tekniikkaan sitä mukaa, kun valaisimia joudutaan uusimaan. Nirvan rakennusten remonttien yhteydessä rakenteita on uusittu ja ikkunat on vaihdettu energiatehokkaampiin. Koulutustoiminnan muutokset ja oppimisympäristöjen kehittäminen vaikuttavat osaltaan energiakulutukseen. Jätteen kertymisen suhteen on tavoitteena minimoida kaatopaikkajätteen määrä ja lajitella jäte mahdollisimman tarkoin. Koulutusaloilla kertyy vaihteleva kuorma erilaista jätettä, myös vaarallisia aineita. Jätteiden oikeanlaiseen käsittelyyn ja lajitteluun kiinnitetään huomiota opetuksessa. Kestävä kehitys on mukana myös tutkintojen opetussuunnitelmissa.

Aurinkosähköpaneelit TAKK:n Nirvan rakennuksen katolla. Kuva: TAKK