Aurinkopaneelien liitettävyys verkkoon ei ole itsestäänselvyys

Sähkönkäytön siirtäminen tuuliselle säälle on yhteiskunnan etu 3.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Sähkönkulutuksen ajoittaminen niille tunneille, kun sähköntuotanto on Suomessa suurta, on oleellinen tekijä, kun puhutaan sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Vaasan Sähkön tekemän laskelman mukaan tuulivoimalla on tässä iso rooli.