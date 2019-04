Aurinkosähkön suosio räjähdysmäisessä kasvussa

120 kiinteän asutuksen asiakasta edelleen ilman sähköä 4.1.2019 14:20:18 EET | Tiedote

Aapeli-myrskyn tuhoja on korjattu myös tänään perjantaina edelleen vahvistetuin resurssein. Eilen klo 14 Vaasan Sähköverkon sähköttömiä asiakkaita oli kaiken kaikkiaan noin 3 340. Tänään samoihin aikoihin määrä on noin 1 900. Uusia vikoja on ilmaantunut sekä eilisen että tämän päivän aikana. Sähköjä palautetaan ensisijaisesti kiinteälle asutukselle, josta on tällä hetkellä sähköttä noin 120. Loput sähköttömistä ovat vapaa-ajan asuntoja. Yhtiö jatkaa kaikkien vikojen korjaamista läpi viikonlopun.