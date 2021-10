Aurum -rakennuksella vietetään avajaisia 3.11.2021

Aurumin pääkäyttäjät ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos. Muita käyttäjiä ovat muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja kirjasto. Uusi Aurum -rakennus on osa Åbo Akademin ja Turun yliopiston välistä Scientia Aboensis -yhteistyötä.

Rakennus sisältää opetukseen ja tutkimukseen tarkoitetut tilat laboratorioineen, tiloja yrityksille sekä kuntosali- ja ravintolatilat. Tilaratkaisut ovat monikäyttöisiä ja joustavia ja ne tukevat positiivista synergiaa. Ratkaisut tukevat yhteistä toimintaa ja yhteisiä palveluja. Näin varmistetaan korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus.

Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018 ja rakennus valmistui kesällä 2021. Rakennuksen bruttoneliömäärä on 23 000 m2. Rakennuksen on suunnitellut Aihio Arkkitehdit Oy ja pääsuunnittelijana toimi SAFA arkkitehti Piia Viitanen, rakennuksen projektinjohtourakoitsijana toimi Skanska Talonrakennus Oy. Rakennukselle on saatu Excellent-tason BREEAM-ympäristöluokitus. Rakennuksessa hyödynnetään maaenergiaa.

Aurum -rakennuksessa vietetään avajaisia keskiviikkona 3.11.2021. Kierros medialle rakennuksessa alkaen klo 13.00. Kierrokselle tulee opastamaan rakennuksen pääsuunnittelija, Piia Viitanen, Aihio arkkitehdeiltä. Turun yliopistolta osallistuvat professorit Juha-Pekka Salminen ja Pasi Virta, Åbo Akademilta osallistuu dekaani Patrik Hanelius, ja kuvanveistäjä Nora Tapper.

Juhlallisuudet alkavat klo 14.00 ja toivotamme juhlaan median edustajat tervetulleeksi. Rakennus sijaitsee Turussa, osoitteessa Henrikinkatu 2.

Ohjelma:

14.00 Tervetulotoivotus

Juhlapuheet:

Åbo Akademi, rehtori Moira von Wright

Turun yliopisto, rehtori Jukka Kola

Suomen Yliopistokiinteistöt, toimitusjohtaja Sanna Sianoja

Quercus robur, taideteoksen esittely

Tarjoilua ja kuohuviiniä aulassa:

Musiikkia esittävät Åbo Akademin kuorojen Brahe Djäknarin ja Florakörenin kaksoiskvartetti sekä Turun yliopiston kuoron kaksoiskvartetti.

Kuohuviiniä ja cocktailpaloja

16.00 Tilaisuus päättyy.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen anita.rinne@sykoy.fi. Jos haluat varata haastatteluaikoja puhujilta tai pyytää lisätietoja kohteesta, olethan yhteydessä Anita Rinteeseen: anita.rinne@sykoy.fi, puh. 050 534 634.

Tervetuloa!

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Åbo Akademi ja Turun yliopisto