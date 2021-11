Aurum-rakennuksen avajaisia vietettiin Turun yliopistonmäellä

Aurumin 20 000 m² yhteiskäyttörakennus sisältää opetus- ja tutkimustiloja, laboratoriotiloja, kokoontumistiloja, toimistotiloja sekä näihin liittyviä aputiloja. Rakennuksessa on myös yliopistoille yhteisiä opetus- ja laboratoriotiloja. Käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan suunnittelutyöhön alusta alkaen.

Yliopistojen tilojen lisäksi rakennuksessa on myös Kårkaféernan ravintola, CampusSportin kuntosali sekä TEKin ja TFiFin aluetoimisto, TFiF&TEK Lounge ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Länsi-Suomen toimisto.

Rakennuksen uudet käyttäjät ja muut juhlavieraat juhlivat Aurumin avajaisia keskiviikkona 3.11.

–Aurum är ett underbart exempel om hur man kan planera för framtiden när den inte ännu så att säga finns. Denna byggnad är planerad före pandemin men den har en funktionalitet som går långt förbi de utmaningar som pandemin ställde oss inför. Aurum är en doft av framtiden som finns redan nu,sade Mikael Lindfelt, tf rektor för Åbo Akademi.

– Aurum symboloi Turun yliopiston ja Åbo Akademin läheistä yhteistyötä, jolla on jo pitkä historia. Uusi rakennus mahdollistaa luonnontieteiden alan yhteistyön syventämisen entisestään. Esimerkiksi yhteistä laiteinfrastruktuuria pystytään laajentamaan, mikä palvelee yliopistoissa tehtävää tutkimusta, mutta myös alueellisia kumppaneita. Menestystä uuden Aurumin käyttäjille, tämä on meille upea mahdollisuus, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola totesi.

−Kaksi osakasyliopistoamme löytävät tässä rakennuksessa aidosti ne tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut, jotka tukevat toimivaa yhteistyötä. Kokonaisuuden osalta on ilo lausua kiitokset hankeyhteistyöstä Åbo Akademin ja Turun yliopiston organisaatioille. Iso kiitos myös pääsuunnittelijalle Piia Viitaselle, Aihio Arkkitehdeiltä, joka on sparrannut ja kirittänyt käyttäjiä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kiitokset myös kaikille hankkeen muille suunnittelijoille sekä rakennuttajakonsulttina toimineelle Saracolle. Kiitokset rakennuksen toteuttaneelle Skanska Talonrakennus Oy:lle siitä, että he sitoutuivat hankkeeseen ja halusivat aikaansaada parhaan mahdollisen lopputuloksen. Lämpimät kiitokset myös Turun kaupungille siitä, että kokonaisuus on edennyt suunnitellun mukaisesti. Sanna Sianoja, toimitusjohtaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy kiteyttää.

Avajaisissa julkistettiin myös Aurumiin suunnittelukilpailun perusteella valittu taideteos,Noora Schroderuksen työ Quercus robur. Taideteos koostuu alumiinipronssiin valetuista ja kullanhohtoisiksi kiillotetuista metsätammen rungosta, oksista ja lehvästöstä, jotka levittäytyvät Aurumin eri kerroksiin aulatilaan ja sen ympäristöön.

– Kullan ja puun kohtaaminen konkretisoituu teoksen myötä monella tasolla, Aurum on saanut nimensä kullan latinankielisestä nimestä ja uudisrakennuksen pinnoissa on käytetty runsaasti puuta materiaalina. Ympäristövastuullisuus on ollut keskeisessä roolissa sekä uudisrakennuksessa, että Quercus roburin toteutuksessa. Tammi, josta muotit on otettu, on peräisin Salon kaupungin puutarhurin karsimasta puusta, sillä Schroderukselle oli tärkeää, ettei teosprosessissa vahingoitettu elävää puuta, kertoo Valtion taideteostoimikunnan puheenjohtaja Henri Terho.

Tilaisuuden juonsivat Åbo Akademin ja Turun yliopiston opiskelijat Ida Nordell jaTommi Lehto. Musiikkia esittivät Åbo Akademin kuorojen Brahe Djäknarin ja Florakörenin kaksoiskvartetti sekä Turun yliopiston kuoron kaksoiskvartetti.

Vastuullista ja ympäristön huomioivaa rakentamista

Aihio Arkkitehtien pääsuunnittelija, SAFA arkkitehti Piia Viitasen mukaan suunnittelutyötä on ohjannut ajatus siitä, että Aurumin yhteisestä aulasta tulee kampusalueen kohtaamispaikka. Toinen tärkeä tekijä on ympäristövastuullisuus.

Ympäristö on huomioitu kaikissa suunnitteluratkaisuissa, kuten materiaalivalinnoissa ja tilankäytön tehokkuudessa. Teknisten suunnitteluratkaisujen osalta on toteutettu rakennuksen katolle asennetut aurinkopaneelit, ja lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnettävä maaenergia.

Aurum on myös saanut suunnitteluvaiheen BREEAM-ympäristösertifikaatin arvosanalla Excellent ensimmäisenä yliopistorakennuksena Suomessa.

Turun Yliopistonmäen miljöö on asettanut omat reunaehtonsa suunnittelutyölle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä, arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Turun yliopiston päärakennus on huomioitu muun muassa Aurumin julkisivun materiaalivalinnoissa.