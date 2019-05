Australialainen Hot Brown Honey nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa ja Logomossa!

Logomossa välipäivinä joulusirkusta 18.12.2018 15:15:37 EET | Tiedote

ArtTeatro ja Sunborn Live tuovat sirkuksen taikaa Logomon Teatro-saliin joulun välipäivinä. Viime vuonna Logomossa ihastuttanut ja yleisönsä hurmannut Circus White osoitti, että Turussa on tilausta joulusirkusperinteelle. Tänä vuonna sirkus palaakin Logomolle joulun välipäivinä uudistetun Circus White Xmas -esityksen muodossa. Show on suunnattu koko perheelle, ja esityksiä on päivittäin ke-la 26.-29.12.