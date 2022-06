Aution sillan viimeistelytyöt alkavat Kiimingin Alakylässä

Raahen terästehdasta varten tehtyjen mittavien vesistöjärjestelyjen haittoja vähennetään 7.6.2022 07:50:04 EEST | Tiedote

Raahen terästehtaan vedentarve on pienentynyt. Näin ollen vesistöjen säännöstelyssä on mahdollista ottaa aiempaa enemmän huomioon vesistöjen tila ja muiden käyttömuotojen tarpeet. Toimet kolmen joen, yhden tekoaltaan ja kahden padotun merenlahden parantamiseksi on nyt aloitettu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe OY tekivät tammikuussa parannustoimia koskevan yhteistyösopimuksen Ennen sopimusta tehtiin mittavia selvityksiä, joilla selvitettiin vesistöjen tilaa, asukkaiden mielipiteitä ja etsittiin mahdollisia parantamistoimenpiteitä. Ensimmäisessä vaiheessa mm. selvitetään jokiuomien vetokykyä ja laaditaan uusi säännöstelyohje.