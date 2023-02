Autismikirjon Käypä hoito -suositus toi uuden käytännön suositusten tekemiseen

Hyvä ja mielekäs elämä turvattava vahvan tuen autistisille ihmisille 12.11.2021 13:29:54 EET | Tiedote

Ylen MOT-ohjelman julki tuoma tapaus, jossa vahvaa tukea tarvitseva autistinen poika joutui kehitysvammaisten palveluasumisessa pitkäaikaisen väkivallan ja kaltoinkohtelun uhriksi, on nostanut keskusteluun tärkeän aiheen rajoitustoimien käytöstä. Tapaus on toivottavasti ainoa laatuaan ja silti se on vain jäävuoren huippu. Autismiliittoon tulee säännöllisesti läheisiltä yhteydenottoja vahvaa tukea tarvitsevien autististen ihmisten huonosta ja osaamattomasta kohtelusta samoin kuin rajoitustoimista, joiden lainmukaisuus on kiistanalaista.