Autismiliitto seisoo 10-vuotiaan mielenosoittajan rinnalla: ”Hätähuuto neuropoikkeavilta lapsilta ja nuorilta!”

Nuori yhdenvertaisuusaktivisti peräänkuuluttaa autismikirjon ihmisten oikeutta unelmoida ja käydä koulua yhdenvertaisesti muiden kanssa. Mielenilmaus on osa #ErilaisetAivot-kampanjaa, jonka Aida A aloitti viime vuonna.

“Minä olen autisti ja minulla on aistiherkkyyksiä ja erilaiset aivot. Tiedän etten ole viallinen, olen vain erilainen. Ihmettelen vain edelleen, miksi neuronormaalien on niin vaikea ymmärtää, että maailma ei näytä kaikille samanlaiselta. Teen tätä työtä, koska neuronormaalit eivät ymmärrä miltä meistä tuntuu, tai miksi meillä on epäreilu ja epämukava olo. Meidän ympärillä pitäisi olla ymmärtäviä aikuisia ja opettajia ja lääkäreitä”, kertoo Aida A.

Tilaisuudessa puhuvat Aida A:n lisäksi kansanedustaja ja eduskunnan nepsyverkoston puheenjohtaja Noora Koponen, Autismiliiton toiminnanjohtaja Satu Taiveaho, Autismiyhdistys PAUT:n projektipäällikkö Maarit Kuoppala. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan tervehdys Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyarilta.

Suomessa noin 10 % väestöstä kuuluu neurokirjon vähemmistöön, mikä tarkoittaa, että peruskouluissa opiskelee noin 56 000 neuropoikkeavaa lasta ja nuorta. Neuropoikkeavuuksia ovat esimerkiksi adhd, autismikirjo, Touretten oireyhtymä ja kielelliset erityisvaikeudet. Kyse on synnynnäisestä aivojen erilaisuudesta, ei sairaudesta eikä mielenterveyden ongelmasta. Ilman yhteiskunnan ymmärrystä, hyväksyntää ja tukea monille neuropoikkeaville lapsille ja nuorille kuitenkin kehittyy mielenterveysongelmia. Heillä on muun muassa huomattavasti korkeampi riski joutua kiusatuksi, syrjäytyä tai tehdä itsemurha.

-----------------

Mitä neuropoikkeavat lapset ja -nuoret ajattelevat? Kyselytulosten julkistustilaisuus 17.11. klo 17-18.30 Pasilan kirjaston auditoriossa (Kellosilta 9, Helsinki)

Aida A on suunnitellut ja toteuttanut kaksi kyselyä: vuonna 2021 kyselyyn osallistui 151 neuropoikkeavaa lasta ja nuorta. Tänä vuonna tehtyyn kyselyyn vastasi 311 vastaajaa ja sen tulokset julkistetaan Lasten oikeuksien viikolla järjestettävässä kaikille avoimessa tapahtumassa ”Mitä me ajattelemme”. Näiltä lapsilta ja nuorilta ei koskaan aiemmin ole kysytty, miltä heistä tuntuu.

Tilaisuudessa kuullaan kyselytulosten pohjalta neuropoikkeavien lasten ja nuorten ajatuksia. Mistä he ovat surullisia? Miten he voivat koulussa? Mistä he unelmoivat? Tilaisuudessa selviää muun muassa, että vain alle prosentti vastanneista kokee, että he ovat yhdenvertaisia muiden kanssa. 74% kokee, että koulussa heitä ei hyväksytä sellaisena kuin he ovat.

“Minua ei ymmärretä oikein jos olen täysin oma itseni.”

“Koulussa nähdään vain haasteet, ei minua.”

“Opettajat opettaa minua kuin neuronormaalia. Heidän mielestä vika on kotioloista eli vanhempien vanhemmuudesta ja ettei he ole kasvattaneet minua. Saan koko ajan negatiivista palautetta koulussa. Minussa ei ole mitään hyvää.”

“Olen nyt erityisen iloinen siitä että lastensuojelu on jättänyt perheeni rauhaan, mutta surullinen siksi, että joudun asumaan erossa perheestäni vain siksi, etten pystynyt käymään koulua tavallisessa koulussa enkä jonojen takia saanut hoitoa tai päässyt erityiskouluun.”