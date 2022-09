Autoilija: tarkistuta autosi piilevien raekuurovaurioiden varalta

”Pari viikkoa sitten tapahtuneen raekuuron jäljiltä arviolta peräti 2000 ajoneuvoa sai vaurioita. Näistä autoilijoista vielä jopa puolet voivat olla täysin tietämättömiä, että heillä on autossaan raekuurovaurioita, ja vahinkoilmoitukset ja korjaussuunnitelmat on tekemättä. Usein vauriot ovat selviä, mutta monesti lommoja on huomattavasti enemmän kuin mitä omistaja on luullut. Niiden näkeminen on todella haastavaa ja vaatii vähintään pesua, jotta lommot voisi nähdä”, InCarin tekninen päällikkö Jerry Linjamäki opastaa.

Juuri nyt autot ovat monin paikoin likaisia, joten pesemällä pinnat mahdolliset pienetkin lommot voi saada tarkemmin näkyviin.

”Niitä lommoja saattaa olla silti. Jos pesun jälkeen huomaat edes yhden raevaurion, tuo auto tarkastukseen mahdollisimman pian, jotta todellinen tilanne saadaan selvitettyä ja asianmukainen vahinkoilmoitus tulee tehdyksi”, Linjamäki neuvoo.