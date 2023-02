Autoliikenteen aloilla lakot ja sovittelu jatkuvat tänään

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työehtosopimusten sovittelua jatkettiin autoliikenteen kolmella alalla viikonloppuna. Tuloksia ei saatu, joten työtaistelu jatkuu kymmenillä työpaikoilla. Lakossa on nyt kuorma-autoyritysten ja jätekuljetusyritysten työntekijöitä. Työtaistelu jatkuu myös säiliöauto- ja öljyalan työpaikoilla. Kolmantena autoliikenteen alana lakkoillaan terminaalitoiminta-alan työpaikoilla eri puolella Suomea. Tarkka lista lakonalaisista työpaikoista löytyy osoitteessa https://www.akt.fi/neuvottelut/lakkoinfo/keita-lakko-koskee/



- Työtaistelut ovat jatkuneet eri puolilla Suomea tiiviinä, AKT:n järjestöpäällikkö Juha Häkkinen toteaa. Liiton toimitsijat ovat kiertäneet jälleen tänään maanantaina aamusta alkaen työpaikoilla tapaamassa lakkovahteja.

Sovintoehdotus jäi laihaksi

Autoliikenteen aloilla on tähän mennessä kertaalleen annettu sovintoehdotus. Sovittelija Leo Suomaan antamasta ehdotuksesta on jo lähes viikko, ehdotus annettiin tiistaina 14.2. Ehdotuksesta oli karsittu kaikki AKT:n jäsenille tärkeät tekstikysymykset, joilla olisi vaikutettu työntekijöiden työoloihin ja korvattu työn kuormitusta.



- Tämän lisäksi myös palkkaratkaisut olivat riittämättömiä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko linjaa.



- Sovintoehdotuksissa ei ollut otettu lainkaan huomioon tekstikohtaisia parannuksia, joita AKT oli tavoitellut, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom vahvistaa.



Sovintoehdotuksista oli karsittu ne AKT:n jäsenille tärkeät tavoitteet, joilla otetaan huomioon työn kuormitusta, vaativuutta ja työolosuhteita. Sovintoehdotuksessa oli kuitenkin esimerkiksi säiliöauto- ja öljytuotealoilla työaikoihin liittyvä ratkaisu. Tällä tekstiratkaisulla työnantaja voisi yksipuolisesti ja ilman painavaa syytä direktio-oikeudella muuttaa jo aiemmin vahvistettuja työvuoroja, mikä hankaloittaa entisestään työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista kolmivuorotyössä. Autoliikenteen aloilla työpäivät ovat erittäin pitkiä ja raskaita. Kokko muistuttaa, että työehtosopimusneuvottelut ovat kaksisuuntainen tie: työnantajaliitot ovat neuvotteluissa aktiivisesti ehdottaneet useisiin työehtoihin heikennyksiä. Neuvotteluissa on sivuutettu työntekijöille olennaisia työehtosopimuskysymyksiä myös kuorma-autoalan, ympäristöhuoltoalan ja terminaalitoiminta-alan osalta.

Sovittelu jatkuu

Autoliikennealojen sovittelu jatkuu tänään iltapäivällä kello 13 valtakunnansovittelijan toimistossa. Linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamojen osalta sovittelu jatkuu huomenna tiistaina 21.2.



AKT:n neuvottelujen etenemistä voi seurata osoitteessa akt.fi/neuvottelut