Automatkailumessuilla puhaltavat matkailun uudet tuulet

Vastuullisuus – Vapaus – Elämys! Niistä on Turun Automatkailumessut 2020 tehty. Turun Messukeskuksessa tammikuussa järjestettäville messuille odotetaan runsasta osanottoa kaikista ikäryhmistä. Ohjelmasisällön tuottaa nuoret innokkaat ammattilaiset.

Automatkailu on ollut viime vuosina hyvässä nosteessa. Nuorten ilmastotietous on lisääntynyt ja moni etsii entistä ekologisempia tapoja matkustaa ja nähdä uusia mielenkiintoisia paikkoja. Myös vapaus ja riippumattomuus on jo jonkinlainen muoti-ilmiö, automatkailussa yhdistyvät nämä asiat.

Turussa järjestettävät Automatkailumessut (10.-12.1.2020) laajentaa perinteisten karavaanimessujen teemoja antamalla ideoita ja intoa automatkailuun lähditpä sitten matkaan matkailuautolla, asuntovaunulla tai henkilöautolla.

Nuoret ammattilaiset tuottamassa ohjelmasisältöä

Automatkailumessujen ohjelmasisällön tuottaa innokkaat nuoret ammattilaiset. Ohjelmatuottajana on Nasim Selmani, jonka apuna toimii ryhmä Tiimiakatemialaisia. Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden alan yrittäjyyden erikoiskoulutusyksikkö. Nasim taas on toiminut aikaisemmin ohjelmatuottajana mm. suuren suosion saavuttaneessa Tubecon-tapahtumassa, joka kerää kansan suosimat tubettajat ihailijoidensa keskipisteeseen. Tikkurila Festivaali ja Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä kansainvälinen teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush kuuluvat nekin Nasimin meriittilistalle.

"Olen todella innoissani saamastani mahdollisuudesta olla tuottamassa kiinnostavaa ohjelmaa Automatkailumessuille. Tässä yhdistyy ammatillinen osaamiseni sekä rakas harrastus. Toivon sydämestäni, että saamme hyvällä ohjelmallisella sisällöllä paljon eri ikäisiä messuvieraita tammikuussa Turkuun", toteaa Nasim.

Automatkailumessuilla Nasim on kuin kotonaan. Nasim ja vaimonsa Maiju ovat innokkaita matkailijoita. Ilmastotietouden ja Maijun lentopelon kasvettua pariskunta alkoi etsiä uusia ekologisempia tapoja matkustaa. Pian pihalle ilmestyi 16 vuotta vanha Mercedes Vito -pakettiauto, joka tuunattiin matkakodiksi. Nyt pariskunta matkustaa maanteitse aina kuin mahdollista.

Matkailuajoneuvojen ja karavaanitarvikkeiden lisäksi Automatkailumessuilla pääsee tutustumaan mielenkiintoisiin automatkakohteisiin ja tien päällä viihtyvien ihmisten vauhdikkaisiin harrastuksiin. Tarjolla on kiinnostavia esityksiä ja mukaansatempaavia esiintyjiä.

Vastuullinen matkailu koko perheen juttu

Automatkailu on parhaimmillaan ympäristöystävällinen matkailumuoto. Aihe on nyt ajankohtainen ilmastonmuutoskeskustelun käydessä kuumana. Vastuullinen matkailu onkin hyvin esillä Automatkailumessuilla.

Automatkailumessut on koko perheen tapahtuma – onhan automatkailukin usein perheen yhteistä aikaa. Myös sinkut, pariskunnat, lapset, nuoriso- ja kaveriporukat löytävät messuilta nähtävää ja koettavaa. Veneestä tai kesämökistä luopumista harkitseville Automatkailumessut antavat mahdollisuuden tutustua monipuolisesti karavaanailuun.

"Haluamme järjestää automatkailusta kiinnostuneille täysin uudenlaisen ohjelmapitoisen messutapahtuman. Haluamme yhdistää näillä messuilla automatkailun ja eri aktiviitetit yhteen. Messujen monipuolinen ohjelma kiinnostaa kaiken ikäisiä ja lapset voivat leikkiä messuille rakennettavassa Pomppulinnamaailmassa sen aikaa, kun vanhemmat kiertävät messuilla", toteaa Automatkailumessujen ohjelmasta ja markkinoinnista vastaava Tuomas Salminen.

Automatkailumessujen yhteydessä järjestetään myös karavaanitreffit ja iltaohjelmaa.