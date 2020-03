Autopesualan mullistaja UpSteamillä on vinkki koronaviruksen häätämiseksi

Voimakkaasti kasvava UpSteam start up -yritys keräsi joukkorahoituksella viikossa miljoona euroa. Yritys jatkaa uusien maiden valloituksia tutulla konseptilla ja nopealla reagoimisella muuttuviin oloihin.

Pienikin määrä otsonia hapettaa eli pilkkoo viruksia ja bakteereja. Se tappaa myös koronaviruksen. Otsonoinnissa viruksen molekyylirakenne muuttuu haitattomaksi.

- Teemme otsonikäsittelyitä auton sisätiloihin samalla periaatteella kuin muutkin puhdistuspalvelut eli menemme asiakkaan luo. Kahden tunnin käsittelyssä auton kaikki pinnat pyyhitään desinfioivalla pesuaineella.Otsonointi poistaa samalla tehokkaasti epämiellyttävät hajut, sanoo UpSteamin Suomen maajohtaja Jarno Lehtimäki.

On luonnollista, että auton sisätilojen otsonikäsittelyitä halutaan juuri nyt. Ne ovat suosittuja varsinkin yhteiskäyttöautoissa. Myös autot, joissa on useampi käyttäjä kuten yritysten autot, vuokra-autot ja taksit, tarvitsevat palvelua.

Auton sisätilojen otsonointi on kova tapa häätää koronavirus. Kevyempi versio otsonoinnista on desinfioiva auton sisäpesu, jossa auton hallintalaitteet pyyhitään desinfioivalla pesuaineella.

Vahvasti kasvava yritys

Vuonna 2017 perustettu alunperin virolainen UpSteam mullisti autonpesualan totaalisesti. Se toi ekologiset auton sisä- ja ulkopesut asiakkaan luo. Yritys on ottanut omakseen luontoa säästävät arvot, ihmisten arjen helpottamisen ja kustannustehokkuuden sekä digitalisoinnin.

UpSteam jatkaa vahvaa kasvuaan. Joulukuussa 2019 oli toinen joukkorahoituskierros. Funderbeamin järjestämällä joukkorahoituksella saatiin viikossa kokoon miljoona euroa. Rahoittajia oli yhteensä 840 ja 27 eri maasta. Alun perin rahoituksen hankintaan oli varattu aikaa puolitoista kuukautta, mutta niin kauaa ei tarvittu odottaa.

Maajohtaja Lehtimäki arvelee pikaisen rahoituskierroksen syyksi sen, että edellisellä rahoituskierroksella osakkaille luvatut asiat toteutuivat ja tuotto-osuudet ylittyivät. Itse asiassa ne tuplaantuivat. Yksi syy on myös se, että UpSteam on onnistunut herättämään sijoittajien luottamuksen.

Uuden rahoituskierroksen lupauksiin kuuluu liiketoiminnan voimakas kasvaminen Suomessa ja Virossa sekä kolmen uuden Euroopan maan valloitus. UpSteamin palveluita on saatavana Puolassa, Saksassa ja Norjassa vielä 2020 aikana.

Pop up -autopesuinnovaatio



UpSteamin uusin palveluinnovaatio, Pop up -autopesu, on suunnattu parkkihallissa pysäköiville. Siellä pestään autoja liukuhihnaperiaatteella edullisesti.

Pop upp -pesut voi varata napsauttamalla qr-koodia, joka on näkyvillä parkkihalleissa. Koodi heittää varausjärjestelmään, joka tiedustelee muun muassa auton sijainnin parkkihallissa, rekisteritunnuksen sekä mitä puhdistuspalveluita asiakas haluaa ja koska. Autonpesupalvelut voi tilata myös parkkihallissa autoa säilyttävien yrityksien sivustojen kautta, selvittää Lehtimäki.

Hän lisää, että tällä hetkellä pop up -parkkihalleja on kymmenkunta.

- Palvelu luo parkkihallikiinteistönomistajalle lisäarvoa.

Tavoitettavuus tärkeää

UpSteamin autonpesupalveluita tilataan eniten UpSteam-appin kautta, mutta perinteisimmilläkin keinoilla kuten sähköpostilla tai puhelimella.

Yritys on keskittynyt b to b-markkinoille, mutta yksityishenkilöitäkin on asiakkaina.

- Digitaalinen ostopolku toimii. Ei tarvitse olla lähikontaktissa. Auton ovet sisäpuhdistusta varten saa auki näppärästi etänä. Tai jos on vanhempi auto, niin UpSteamin työntekijä noutaa avaimet halutusta paikasta. Niitä ei tarvitse asiakkaan kiikuttaa mihinkään. Myös maksu hoituu appin kautta ja yrityksillä on mahdollisuus maksaa laskulla. Liikeideana on, että koko palveluketju on mahdollisimman vaivaton asiakkaalle.

UpSteam on joustava toimissaan.

- Meidän referenssiasiakkaan ParkkiPaten autot pestään öisin kaksi kertaa viikossa. Aamulla auto ja tarrat kiiltävät kilpaa brändin kanssa, mainostaa Lehtimäki.

- Teemme yhteistyötä myös suurempien autoleasing-yhtiöiden kanssa.

Ympäristöystävällinen ja ekologinen

Kun työntekijä ajaa tuntipalkalla auton pesuun ja kuluttaa polttoainetta sekä tietenkin maksaa itse pesun, se tulee kalliiksi. Edullisemmaksi tulisi, jos auto käytäisiin pesemässä paikan päällä. UpSteamin tarjoaman palvelukonseptin taustalla on ekologinen ajattelu. Kun autoa ei tarvitse ajaa pesuun, säätyy rahaa ja luonto.

Usein miten UpSteamin työntekijät liikkuvat fillarilla. Näin hiilijalanjälki pienenee hieman. Kaikki yrityksen käyttämät pesu- ja puhdistusaineet ovat ekologisesti hajoavia.

Lisätietoja:

Katso pesuvideo

Katso säästölaskuri, jolla säästää jopa 40 prosenttia autonpesukuluista:

UpSteam

Suomen maajohtaja, toimitusjohtaja

Jarno Lehtimäki

040 593 7349

​jarno@upsteam.fi

www.upsteam.fi