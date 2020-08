Autopesufirma UpSteam teki woltit

Ekologisiin ja vedettömiin autonpesuihin erikoistunut kasvuyritys UpSteam toimii kuten ruokatoimituksiin erikoistunut Wolt, joka tuo palvelun asiakkaan luo. Kuluttajamarkkinoiden valtaamiseksi startup, joksi UpSteam voidaan lukea, on ottanut käyttöön aukottoman digitaalisen ostopolun. Se valloittaa nyt tehokkaasti kuluttajamarkkinoita b to b:n lisäksi.

UpSteamin voimakkaasti kasvava yritystoiminta perustuu digitaalisen ostopolun aukottomaan toimivuuteen.

- Autopesuala ei ole uudistunut kymmeniin vuosiin. Se on toiminut siten, että asiakas menee palveluntarjoajan luo. Siihen menee aikaa ja rahaa, sanoo Suomen maajohtaja, toimitusjohtaja Jarno Lehtimäki UpSteamiltä.

Hän lisää, että UpSteam toimii toisin, yritys tuo palvelun asiakkaan luo.

Vuonna 2017 perustettu yritys on jatkanut kasvuaan tasaiseen tahtiin. Viime maaliskuussa oli toinen joukkorahoituskierros, joka keräsi peräti viidessä päivässä 1,3 miljoonaa euroa.

Aggressiivisesti kuluttajamarkkinoille

Maajohtaja Lehtimäki kertoo, että nyt haetaan kasvua kuluttajamarkkinoilta.

- Olemme rakentaneet ammattitaitomme tietylle tasolle, jolloin pystymme takaamaan saatavuuden suurille asiakasmassoille.

Aiemmin fokus on ollut b to b -markkinoilla. Tätä varten on kehitetty appi, jonka kautta auton pesun tilaaminen kotiin, työpaikalle, harrastuspaikalle tai vaikkapa parkkiruutuun on näppärää.

Kuluttajamarkkinoiden valtauksen strategian salaisuus on kahdessa applikaatiossa, jotka toimivat synkroniassa. UpSteamilla on oma applikaatio niin asiakkaalle kuin työntekijälle, siitä on etua molemmille.

- Kun asiakas tilaa apin kautta vaikkapa autonpesun tai sisäpesun, työntekijät näkevät tilauksen ja nappaavat sen järjestelmästä itselleen. Näin työntekijä ja asiakas pääsevät kommunikoimaan keskenään ja työntekijä ilmoittaa mihin aikaan työ on valmis. Sovellus mahdollistaa myös lisämyynnin. Jos esimerkiksi penkit näyttävät likaisilta, voi autonpesijä ehdottaa lisäpalveluna penkkien syväpesua tavallisen sisäpesun lisäksi tai vaikkapa ötökänpoistoa, summaa Lehtimäki.

Syksyn kampanjassa ensimmäisestä tilauksesta saa alennusta 30 prosenttia. Jos palvelun kokee toimivaksi sitä on helppo suositella. Suosituksista saa palkinnon. Kun suosituksia on kertynyt, voi itselleen tienata ilmaiset auton pesut.

Mutkaton tienisti

Työntekijälle UpSteam on mutkaton, hyvätuloinen rahapuu. Keikkaa voi ottaa silloin kun itselle sopii. Hyvästä työstä tulee bonusta, samoin kuin lisämyynnistä, minkä pesijä on saanut aikaan.

- Parhaat pesijät tienaavat hyvin. Mikä parasta, työtä voi tehdä silloin kun itselle sopii, vaikkapa yöllä. Myös työmäärän voi valita. Monelle eettinen työ, jossa näkee työn tuloksen, on hyvin palkitsevaa, tietää Lehtimäki.

Omalla autolla tai fillarilla voi taittaa matkan asiakkaan luo. On myös mahdollista saada käyttöön talon kulkupelit.

UpSteam Akatemia pitää huolta työntekijöiden korkeasta ammattitaidosta. Kerran kuussa opiskellaan autonpesun saloja. Ensimmäistäkään autoa ei noviisi pääse yksin pesemään. Pesumestarin silmän alla pestään viisi ensimmäistä autoa.

Innovatiivisiä asiakasryhmiä

UpSteam hankkii innovatiivisesti uusia asiakasryhmiä, kuten esimerkiksi taloyhtiöiden asukkaita.

- Entä jos taloyhtiössäsi olisi kerran kuussa autonpesupäivä? Kun moni pesettää autonsa samanaikaisesti, saavutetaan kustannussäästöä. Käytännössä tämä toteutuu siten, että taloyhtiölle avataan UpSteam-nettisivut, jossa voi käydä tilaamassa autonpesun itselleen sopivaa aikaan, selvittää Lehtimäki.

Hän kertoo, että myös golffarit ovat ottaneet ilolla vastaan autopesupalvelut. Mikäpä sen mukavampaa kuin hypätä sisältä ja ulkoa puhtaaseen autoon kierroksen jälkeen.

Mitä UpSteam tekee?

- Puhdistaa auton sisältä ja ulkoa ekologisesti sekä vedettömästi.

Perinteisillä pesumenetelmillä kuluu normiauton pesuun noin 300 litraa vettä.

UpSteamin asiakkaan luo tuleva pesupalvelu säästää 99 prosenttia veden määrästä.

Palvelut:

- pesu tapahtuu sovittuna ajankohtana

- sisäpesu

- ulkopesu

- vahaus

- penkkien syväpesu

- nahkapenkkien huolto

- hyönteisten poisto

- lasipinnoite

- otsonikäsittely

- täydellinen vanteiden pesu.

Tähän mennessä UpSteam on pessyt noin 40 000 autoa Suomessa, Virossa ja Puolassa. Säästetty 12 miljoonaa litraa vettä.

Lisätietoja:

UpSteam

Suomen maajohtaja, toimitusjohtaja

Jarno Lehtimäki

040 593 7349

​jarno@upsteam.fi

www.upsteam.fi

