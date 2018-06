Autourheilutähdet Kalle Rovanperä ja Valtteri Bottas läpäisivät hävittäjälentoon valmistavan lääkärintarkastuksensa

Red Bullin rallitähti Kalle Rovanperä ja F1-tähti Valtteri Bottas osallistuivat Puolustusvoimien Ilmailulääketieteen keskuksessa Helsingissä ilmailulääkärin kokeisiin saadakseen ilmavoimien 100-vuotislentonäytöksessä 16.6. tapahtuvaa Flying Finn -hävittäjälentoaan varten lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen. Laboratoriokokeiden lisäksi testissä mitattiin paitsi autourheilutähtien näkö, kuulo ja tasapainoaistit, tehtiin myös maksimaalinen suorituskyvyn mittaava ergometritesti. Suoritus- ja kestävyystestejä vaaditaan, sillä hävittäjälennon aikana kiihtyvyysvoimat voivat nousta jopa 9-12 G:n tasolle, kun F1-autossa kuljettajaan kohdistuu enimmillään 5-6 G:n painovoima.

Suomalaiset kuljettajataiturit Kalle Rovanperä ja Valtteri Bottas pääsevät ilmavoimien juhlalentonäytöksen yhteydessä lauantaina 16.6. Tikkakoskella kokemaan, minkälaista vauhtia ja taitoa Suomen Ilmavoimien virallisen taitolento-osaston ässät pystyvät tarjoamaan. ”Flying Finns – haaste taivaalla” -nimisessä ilmamittelössä yhdistyvät autourheilun lajiliitto AKK:n kuljettajapolku Flying Finn ja ilmavoimien juhlavuoden teema ”tehtävä taivaalla”. Kumpikin sinivalkoinen kuljettaja on jo ansainnut maailmalla ”lentävän suomalaisen” arvonimensä, joten heidän oli helppo ottaa haaste vastaan. Kun Hawks-hävittäjiä ohjaavat Suomen Ilmavoimien parhaat lentäjät, voidaan Tikkakoskella puhua todellisesta Flying Finns -supernumerosta täynnä suomalaista vauhtia.

”En voisi kuvitella jännempää tapaa tutustua Ilmavoimien toimintaan ja itselleni tämä mahdollisuus tulee hyvään aikaan, sillä minulla ovat kutsunnat vasta edessä. Kyllähän ralliautossakin on vauhtia ja kiihtyvyyttä ja vaikka vietämme formulakuskeja huomattavasti enemmän aikaa ilmassa, en ole mitään tällaista aiemmin kokenut. Jo kuntotestit osoittivat, että nyt on tosi kyseessä ja että täydessä vauhdissa olevassa hävittäjäkoneessa pelkkä tajuissaan pysyminen vaatii ponnisteluja. Arvostukseni noita taitolentokapteeneita kohtaan onkin jo etukäteen tapissa”, kertoo Kalle Rovanperä ja jatkaa: ”Lajejamme yhdistää kolmiulotteisen hahmottamiskyvyn tarve, hyvä tasapainoaisti ja vahva niska, sillä kaikissa kolmessa menopelissä pää heittelee valtavasti. En osaa jännittää paljoa etukäteen, mutta varmasti juuri ennen hävittäjään astumista tulee sama tunne kuin ennen lähtöä erikoiskokeelle; mahanpohja kertoo että ’nyt mennään’. On mahtava päästä Valtterin kanssa taivaalle ja kokemaan, mitä ilmavoimien huippulentäjät osaavat ja miten omat siipeni kieputuksen kestävät.”

Myös F1-kuljettaja Valtteri Bottas odottaa innolla pääsyään hävittäjän puikkoihin: ”On kunnia juhlistaa ilmavoimien juhlavuotta ja lentää AKK:n uuden Flying Finn -siipitunnuksen alla. Sain itse tärkeää apua lajiliiton nuorisopolulta urani alkuvaiheilla. En tiedä yhtään mitä odottaa tulevalta lentonäytökseltä, mutta uskon että Hawk-lentäjät tulevat tarjoamaan minulle ainutlaatuisen kokemuksen, mikä jää mieleeni ikuisesti.”

Kalle Rovanperän täydentävä haastattelu

Minkälaiset fiilikset sinulle jäi juuri voittamastasi Sachsenin rallista?

Jäi tosi hyvät fiilikset! Pitkästä aikaa asvaltilla ja oikea kisa Skodalla. Oli tosi hienoa päästä vetämään kunnon kisa ja huomata että kehitystä on selkeästi tapahtunut sitten viime asvalttirallin.

Minkälaisin fiiliksin odotat hävittäjälentoa Tikkakoskella?

Hyvillä fiiliksillä, innolla ootan h-hetkeä kun pääsee kyytiin!

Minkälaiset hävittäjätestit olivat?

Ihan varmaankin normaalit, aika perusteelliset terveystestit, missä katsottiin ja varmistettiin, että ollaan terveitä miehiä Valtterin kanssa. Pyöräkuntotesti ja jotain muita paine- ja pyöritystestejä oli myös, missä tsekattiin, ettei mene ihan ukko ihan sekasin sitten kun päästään ilmaan ja vauhtiin.

Luuletko, että rallissa ja hävittäjälentämisessä on yhtäläisyyksiä ja jos, mitä?

No vaikea vielä sanoa, mutta veikkaan, että jotain samankaltaisuuksia on. Toinen on tietenkin lentämistä ja toinen ajamista, vaikka kyllähän ralliautollakin lennetään välillä. Sitten kun on ollut kyydissä, niin varmasti osaan sanoa paremmin. Pelisilmää ja reaktiokykyä tarvii molempiin ja tuntuma laitteeseen on kanssa tärkeä.

Onko jostain rallikuskin ominaisuudesta erityistä hyötyä lentämisessä?

Todella vaikea sanoa, mutta varmasti saattaa olla jotain pieniä hyötyjä.

Onko sinulla joskus tullut jossain menopelissä paha olo?

Ei oo oikeestaan

Onko lentäminen kiinnostanut sinua?

Siistiltähän se vaikuttaa ja tuollaisen nopean koneen lentäminen on varmasti siisteimpiä töitä, mitä maailmassa on!

Mitä veikkaat, kuinka Valtteri tulee pärjäämään?

Tuntuma on varmasti meillä molemmilla hyvä mutta Valtteri saattaa kestää G-voimia vielä hieman paremmin, koska formuloissa niitä on hieman enemmän.

”Flying Finns – haaste taivaalla” Tikkakoskella la 16.6. klo 12.00-13.00, Ilmavoimat 100 vuotta -lentonäytöksen yhteydessä. Näytöspäivän tarkempi aikataulu täältä. Flying Finns -teemaiset lentonäytökset jatkuvat heinäkuun lopussa Suomen MM-rallissa, kun Midnight Hawks -taitolentoryhmä tähdittää mm. Neste Rallin avausta 26.7. Jyväskylän Lutakon ja Harjun alueella.

