Avara laajentaa kiinteistöjohtamiseen yritysostolla

Avara laajentaa liiketoimintaansa kiinteistöjohtamiseen ostamalla Aari Isännöinti Oy:n Avain Yhtiöt Oy:ltä. Aarin asiakkuudet käsittävät nykyisellään 9 400 asuntoa, ja Avaran johdettavana on 8 000 asuntoa. Kokonaisuudesta muodostuu siten 17 400 asunnon kiinteistöomaisuus. Avaran tavoitteena on kaksinkertaistaa johtamansa asuinkiinteistövarallisuus 2,5 miljardiin euroon kolmessa vuodessa.

Avara Oy ja Avain Yhtiöt Oy ovat toteuttaneet yrityskaupan, jolla Aari Isännöinti Oy siirtyy Avaran omistukseen. Yritysosto on osa Avaran kasvustrategiaa, jolla se ottaa kiinteistöjohtamisen osaksi omaa liiketoimintaansa.

”Tavoittelemme liiketoiminnan laajentamisella parempaa kiinteistöjohtamisen laatua ja kustannustehokkuutta. Olemme ottaneet Avaran johtamien asuntojen vuokraustoiminnan omaan hoitoomme jo viime syksyn aikana. Nyt vahvistamme toimintaamme ja rakennettamme isännöintiliiketoiminnalla”, Avaran toimitusjohtaja Mika Savolainen sanoo.

Yhtiön kasvustrategia perustuu Avaran rooliin ammattimaisten sijoittajien strategisena kumppanina sekä Avaran omaan sijoitustoimintaan. Suomen suurimpana asuinkiinteistöjen sijoitus- ja varainhoitoyhtiönä Avaran tavoitteena on kaksinkertaistaa johtamansa varallisuus 2,5 miljardiin euroon kolmessa vuodessa.

Aarin hankinnan myötä Avaran Kiinteistöjohtamisen liiketoiminta laajenee valtakunnalliseksi. Avara ja Aari toimivat jo nyt neljällä samalla, keskeisellä paikkakunnalla: Helsinki, Lahti, Jyväskylä ja Tampere. Aarin asiakkuudet käsittävät nykyisellään 9 400 asuntoa, ja Avaran johdettavana on 8 000 asuntoa. Kokonaisuudesta muodostuu siten 17 400 asunnon kiinteistöomaisuus.

Aarilla on 30 työntekijää. Aarin nykyinen toimitusjohtaja, Pasi Heiskanen, on siirtynyt toisiin tehtäviin 31.1.2020 alkaen. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimetty Tero Penttinen, joka on aikaisemmin toiminut Aarin aluejohtajana.

Aarin uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.3.2020 eMBA Mikko Niskanen, 44. Hänellä on pitkä kokemus isännöintitoimialasta muun muassa Pirkan Isännöintikeskuksen toimitusjohtajana, Corbelin asunto-osakeyhtiöliiketoiminnan liiketoimintajohtajana sekä viimeksi Realia Isännöinti Oy:n Länsi-Suomen aluejohtajana.

”Olemme luomassa suuruudeltaan merkittävää kokonaisuutta toimialalle. Haastamme valtakunnalliset kiinteistöjohtamisen palveluyritykset ammattitaitoisella ja asiakaslähtöisellä isännöintipalvelulla. Hyödynnämme toiminnassamme moderneja digitaalisia palveluja. Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita selkeästi nopeammin”, Aarin tuleva toimitusjohtaja Mikko Niskanen toteaa.

”Haluamme keskittyä tulevaisuudessa ydinosaamiseemme sekä kehittämään kokonaisvaltaista asumisen ja rakentamisen laatua. Aari Isännöinti säilyy jatkossakin tärkeänä Avain Yhtiöt -konsernin yhteistyökumppanina, sillä se vastaa valtaosasta kiinteistöjemme isännöinnistä. Luotamme jatkossa Kiinteistöjohtamisen palveluissamme Avaran kumppanuuteen”, Avain Yhtiöiden toimitusjohtaja Perttu Liukku sanoo.

Avara Oy

Avain Yhtiöt Oy