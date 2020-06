Avara toteuttaa osan Espoon Suvelan Onnin alueesta

Avara käynnistää Espoossa Suvelan Onnin alueella vuokra-asumisen hankkeen. Neljään kerrostaloon valmistuu noin 180 uutta asuntoa. Rakennuttajana on Avaran johtama asuinkiinteistörahasto. "Aluetta on suunniteltu kokonaisuutena asukkaiden kokonaiselämystä ajatellen”, Rantsi toteaa.

Avara investoi uuteen 40 miljoonan euron hankkeeseen Espoon keskuksessa olevalle Suvelan Onnin alueelle. Hanke käsittää neljä kerrostaloa, joihin on tulossa yhteensä noin 180 vuokra-asuntoa. Valtaosa asunnoista on kolmioita, vajaa kolmannes kaksioita ja joka viides asunto on yksiö.

”Espoon Suvela saa uuden ilmeen. Espoon kaupunki on tehnyt uudistamissuunnitelman 1970-luvulla rakennetulle lähiöalueelle. Rakennusliike Fira toteuttaa Avara Residential Fund II -rahastolle kaksi asunto-osakeyhtiötä, joissa molemmissa on kaksi taloa”, Avaran liiketoiminta- ja kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Rantsi sanoo.

Asemakaava alueelle muutos on tehty jo vuonna 2016. Espoon kaupungin tavoitteena on alueen asuinkerrostalokortteleiden kokonaisvaltainen uudistaminen ja merkittävä täydennysrakentaminen. Samalla monipuolistetaan alueen asuntokantaa ja hallintamuotoja.

”Suunnittelemamme alue on lähellä Espoon keskuksen palveluja, joihin on myös hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Aluetta on suunniteltu kokonaisuutena asukkaiden kokonaiselämystä ajatellen”, Rantsi toteaa.

Avara perusti viime vuonna jo toisen vapaarahoitteisen asuinkiinteistörahaston vastaamaan asumisen ja erityisesti vuokra-asumisen tarpeeseen. Puolen miljardin euron suuruista salkkua varten tavoitellaan 200 miljoonan euron pääomia ammattimaisilta sijoittajilta niin kotimaasta kuin ulkomailta. Tarkoitusta varten on jo noin 40 miljoonan euron sijoitussitoumukset olemassa.

”Tämä hanke on vahva näyttö rahaston strategian toteutumisesta. Hankekehityksessämme on erinomaisia hankkeita vireillä, jonka myötä pidämme uuden rahastomme varainhankinnan vielä hetken käynnissä”, Avaran sijoitus- ja talousjohtaja Harri Retkin toteaa.

Tavoitteena rahaston hankkeissa on rakentaa kasvukeskuksiin yli 2 000 asuntoa.

”Nyt tehdyllä päätöksellä nostamme investointien määrän vasta muutaman kuukauden käynnissä olleessa rahastossa jo 100 miljoonaan euroon. Kaikkiaan Avaran rahastot käynnistävät tänä vuonna yli 600 uuden asunnon rakentamisen, mikä tekee meistä yhden suurimmista vuokra-asuntojen toteuttajista Suomessa”, Rantsi jatkaa.

