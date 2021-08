Avattu: Uudenlainen suutarinliike opastaa pitämään kengistä ja ympäristöstä huolta Iloiseen suutariin uskaltaa tulla

Jaa

Helsinkiläinen suutarimestari Ville Hasala on huomannut, että suomalaisia usein jännittää tuoda töitä suutarille. Asiakas pelkää kalliita hintoja tai että suutari antaa toruja kenkien huonosta pitämisestä. Usein pelkoon ei ole syytä.

– Uudet korkolaput saa kympillä kappale ja esimerkiksi lisäreikien tekeminen vyöhön ei maksa mitään, kertoo Hasala. Neuvojen kysyminen suutarilta on myös ilmaista – ja se kannattaa.



–Monet rakkaat koiran pureskelemat jalkineet ja hajonneet käsilaukut on saatu liikkeessä kuntoon luovuutta käyttämällä.



Tennareita kannattaa huoltaa ja korjata



Hasala haluaa, että myös nuoret löytäisivät suutaripalvelut, ja alkaisivat pitää huolta kengistään.



–Tennarit ovat nuorille tärkeitä, ja niiden suojaamiseen ja puhdistukseen on paljon hyviä tuotteita ja kikkoja. Kaisaniemen suutarinliikkeeseen on hankittu kone, jolla tennareihin saa ommeltua uudet pohjat, Hasala kertoo. –Toista tällaista ei Suomessa ole.



Kenkien korjaus on ilmastoteko



–Voisiko kengät korjauttaa tai elvyttää puhdistuksella ja hoitoainekäsittelyllä uusien ostamisen sijaan, suutarimestari kysyy. Hyväksi havaituille kengille saa huoltamalla lisää käyttöikää ja ympäristö kiittää. Korjaus- ja hoitotuotteita on nykyään saatavilla myös vegaanisina. Niitä voi tilata Suutarimestariville.fi-verkkokaupasta.



Ompelukoneita asiakkaiden käyttöön



Suutarimestari Ville tarjoaa Helsingin yliopiston metroaseman liikkeessään kaksi poljettavaa Singeriä ja Smart by Pfaff ompelukoneen ilmaiseksi asiakkaidensa käyttöön. Suutarimestari lupaa vieläpä neuvoa koneiden käytössä. –Uskon jakamistalouteen, ja toivon, että esimerkiksi opiskelijat löytävät palvelun, Hasala sanoo.



Vetoketjun huolto-ohjeet videolla



Vetoketjun kiristäminen suutarinliikkeessä ei maksa mitään. Vetoketjua ei siis välttämättä tarvitse vaihtaa eikä vaatetta heittää pois! Suutarimestari Ville Hasala näyttää videolla, miten vetoketjun korjaus onnistuu: https://www.suutarimestariville.fi/vetoketjun-korjaus/

Suutarimestari Ville avataan Helsingin yliopiston metroasemalla 16.8.2021



Taustaa: ”Kenkien kunnossapito pienentää niistä koituvaa ilmastotaakkaa” Suutarimestari Ville Hasala Helsingin Sanomissa 20.4.2020 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006077128.html?fbclid=IwAR0KX3CM9AC7PwflaZOr2_e_3NSI0jA9365B5okWT-MfUbDJ1-CBhNj0oac