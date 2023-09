AVEK-palkinto jaetaan 20. kerran: Vuoden 2023 -palkittu Pilvi Takala haastaa sosiaalisia normeja

Taiteilija Pilvi Takala tunnetaan dokumentaarisesta videotaiteestaan, joka tarkastelee sosiaalisia rakenteita erilaisissa yhteisöissä. Teoksissaan hän usein soluttautuu osaksi jotakin yhteisöä, jonka normistoa hän rikkoo käyttäytymällä sen vastaisesti. Tällä tavoin teokset paljastavat ja kyseenalaistavat ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia piileviä sääntöjä.

”Käytän omaa kehoani tutkimusvälineenä. Olen kiinnostunut siitä, miltä sosiaalinen paine tuntuu, mitä odotuksia vastaan toimiminen vaatii ja miten se vaikuttaa yhteisöissä”, Takala kertoo. ”Yhteisiä käytösmalleja ja normeja luodaan ja ylläpidetään jatkuvasti. Pyrin ymmärtämään, miten niistä neuvotellaan arjessa.”

Tämän vuoden palkitun valinnut, Tornionlaakson taidehallin johtaja Theodor Ringborg ylistää Takalan omaperäistä tapaa toteuttaa teoksiaan. Monissa teoksissa hyödynnetään esimerkiksi piilokameroita. Ringborgin mukaan ne herättävät kysymyksiä siitä, miten kuvattavana ja kohteena olemisen kulttuuri vaikuttaa väistämättä tapaamme ajatella asioista.

”Takalan taide tarjoaa paljon opittavaa kameran roolista todellisuuden muokkaajana, ja siksi se on tämän arvostetun mediataidepalkinnon arvoinen”, Ringborg summaa.

Takalan teokset ovat viime vuosina herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Lähes kolme vuotta työn alla ollut teos Valvonnan alla (Close Watch) edusti Suomea Venetsian biennaalissa vuonna 2022, ja teos on sittemmin nähty myös kotimaassa Espoon modernin taiteen museo EMMAssa. Valvonnan alla on parhaillaan esillä Migros Museum für Gegenwartskunstissa Zürichissä.

”AVEK-palkinto merkitsee minulle arvokasta tunnustusta tehdystä työstä”, Berliinissä ja Helsingissä asuva ja työskentelevä Takala kommentoi palkintoa.

15 000 euron arvoinen AVEK-palkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena luovasta työstä. Palkintosummasta on Takalan mukaan paljon iloa.

”Minulla on ollut jo pidempään tarve palkata työntekijä, mutta siihen ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta. Nyt voin vapauttaa itselleni aikaa taiteelliseen työskentelyyn”, Takala toteaa.

Tunnettuja Takalan teoksia ovat esimerkiksi If Your Heart Wants It (remix) (2020), The Stroker (2018), Real Snow White (2009) ja The Trainee (2008). Hänen teoksiaan on ollut esillä esimerkiksi Goldsmithin nykytaiteen keskuksessa Lontoossa (2023), Pompidou-keskuksessa Pariisissa (2015) sekä New Yorkissa MoMan osana toimivassa PS1-nykytaidekeskuksessa (2014). Tänä vuonna Takalan teoksia nähdään joulukuussa aukeavassa Cuenca Biennalessa Ecuadorissa.

Kiusalliset tilanteet paljastavat sosiaaliset rakenteet

Takala valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2006, ja hän on opiskellut myös ympäristötaidetta Glasgow School of Artsissa. Takalalle on aiemmin myönnetty Hollannin Prix de Rome -palkinto vuonna 2011 sekä Emdash Award ja Kuvataiteen valtionpalkinto vuonna 2013.

Takala tutkii teoksissaan erilaisia yhteisöjä soluttautumalla niihin ja aiheuttaen välillä kiusallisiakin tilanteita. The Trainee -videoteoksessa Takala pääsee harjoittelijaksi konsulttiyritykseen ja päättää keskittyä ajatustyöhön istumalla työpisteellään tekemättä mitään. Avoin tekemättömyys haastaa tuotteliaisuuden normia, ja työkaverien reaktiot käytökseen paljastavat ja nostavat keskusteluun työyhteisön kirjoittamattomia sääntöjä.

Valvonnan alla -teoksen valmistusprosessissa Takala suoritti järjestyksenvalvojan koulutuksen ja työskenteli turvallisuuspalveluyritys Securitaksella reilut puoli vuotta tarkoituksenaan ymmärtää järjestyksenvalvojan työtä syvemmin. Tulemalla osaksi järjestyksenvalvojien yhteisöä Takala pääsi käsittelemään työhön liittyviä ongelmallisia rakenteita, kuten rasismia ja voimankäyttöä.

AVEK-palkinto

AVEK-palkinto on Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin vuosittain jakama tunnustus luovasta työstä. 15 000 euron suuruinen palkinto voidaan myöntää mediataiteen tai muun audiovisuaalisen kulttuurin piirissä toimivalle tekijälle tai ryhmälle. AVEK-palkinto myönnettiin tänä vuonna 20. kerran. Palkitun valitsi Tornionlaakson taidehallin johtaja Theodor Ringborg.