Avoimen väylä keskustelun keskiössä Ruusupuistossa

Avoimen väylää yliopiston tutkinto-opintoihin on viime vuosina kehitetty systemaattisesti: Siitä on muodostunut varteenotettava hakutapa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle, ja avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan hakutapana yliopistoon.

Jyväskylän yliopisto koordinoi kesäkuussa 2021 päättynyttä, valtakunnallista Toinen reitti yliopistoon -hanketta, jossa pilotoitiin erilaisia reittejä tutkintokoulutukseen. Kyseessä oli opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa oli mukana 11 yliopistoa ja useita eri oppiaineita.

Hankkeen edustajat ovat aiemmin todenneet, että jotta avoin väylä olisi merkittävä hakutapa, tarvitaan avoimen väyliä eri aloille, riittävästi avoimen väylän aloituspaikkoja, hakuvaihtoehdon näkyvyyttä sekä yhdenmukaisuutta yliopistojen käytänteissä.

Mitä avoimen väylälle kuuluu tällä hetkellä?

Aiheesta saapuvat Ruusupuistoon keskustelemaan mm. JYU avoimen johtaja Jukka Lerkkanen, yliopistonopettajat Päivi Patja ja Tiia Ikonen, JSBE:n vs. opintopäällikkö Janna Inkeroinen, Jyväskylän yliopiston vararehtori, professori Marja-Leena Laakso, LUT-yliopiston professori Hannu Rantanen sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n koulutuspolitiikan asiantuntija Jani Kykkänen. Tilaisuuden juontaa JYU avoimen koulutuspäällikkö Paula Savela, joka toimi Toinen reitti yliopistoon -hankkeen projektipäällikkönä.

”Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa mukana ollutta kauppatieteen väyläpilottia Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on tutkittu ja arvioitu. Se tarjoaa erinomaisen mallin myös muiden väylien kehitystyölle. Vararehtori Marja-Leena Laakso kertoo miten avoimen väylän kehittämistyö jatkuu valtakunnassa, sillä TRY-hankkeen päätyttyä kehittämistyö on juurutettava osaksi normaalia opiskelijavalintojen kehittämistä”, Paula Savela sanoo.

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee on noin kerran kuussa järjestettävä keskustelutilaisuus, joka tuo yliopistollisen tutkimuksen kaikkien ulottuville. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Tilaisuutta on mahdollista seurata paitsi paikan päällä Ruusupuiston aulassa (Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä), myös verkossa striiminä. Lisäksi tilaisuuden tallenne tulee myöhemmin katsottavaksi avoimen yliopiston verkkosivujen ajankohtaista-osioon (avoin.jyu.fi).

Tulethan tapahtumaan vain terveenä. Suosittelemme kaikille osallistujille maskin käyttöä ja huolellista käsihygieniaa.

Tutustu tilaisuuteen tarkemmin ja ilmoittaudu: