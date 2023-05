Avoimet siivoustalkoot Ruissalossa: Ruisrock ja Pidä Saaristo Siistinä ry yhdessä roskaantumista vastaan

Ruisrock ja Pidä Saaristo Siistinä ry järjestävät siivoustalkoot Ruisrockin Kansanpuistossa lauantaina 6.5. Kaikille avoimet talkoot ovat osa Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelmaa, joka innostaa ihmisiä siivoamaan omatoimisesti itselle tärkeitä rantoja ympäri Suomea jo kymmenettä vuotta.

“Meille on erittäin tärkeää pitää huolta ainutlaatuisen Ruissalon luonnosta – onhan se satojen ellei tuhansien eläin- ja kasvilajien koti ja ilahduttanut Ruisrock-yleisöäkin jo 52 festivaalivuoden ajan. Teemme kaikkemme, että meille niin merkityksellinen Ruissalo on elinvoimainen myös sadan vuoden päästä”, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kertoo.

Pitkäaikainen kumppanuus jatkuu

Ruisrock on Siisti Biitsi -ohjelman pitkäaikaisin yhteistyökumppani. Vuonna 2015 aloitetun yhteistyön jälkeen avoimissa talkoissa on Pidä Saaristo Siistinä ry:n raporttien mukaan Ruissalosta siivottu ainakin 25 367 roskaa, joiden joukossa on esimerkiksi yli 11 000 muovinpalaa ja lähes 8 000 tupakantumppia.

Ensi lauantaina 6.5. klo 12–15 arvokasta työtä tekeviä talkoolaisia odottaa iloinen talkootunnelma, Ruisrockin ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n tarjoama syötävä ja juotava sekä mahdollisuus voittaa Ruisrock-lippuja. Viime vuoden tapaan myös tänä keväänä maastoon piilotetaan yksi kolmen päivän festivaalilippu, minkä lisäksi kaikki talkoolaiset saavat halutessaan osallistua toisen kolmipäiväisen Ruisrock-lipun arvontaan.

Ruisrock-festivaali järjestetään 52. kertaa Ruissalon Kansanpuistossa 7.–9.7.2023.

