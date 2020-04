Avoimia aineistoja tutkimuksen ja opetuksen tueksi

J.V. Snellman-palkinto professori Anu Kantolalle 27.3.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Helsingin yliopisto on myöntänyt J. V. Snellmanin nimeä kantavan tiedonjulkistamispalkinnon professori Anu Kantolalle ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välittäjänä. Kantolan työ tieteellisen tiedon yleistajuistajana on lisännyt tutkimuksen ja Helsingin yliopiston tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Palkintosumma on 6 000 euroa.