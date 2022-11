Avoimien työpaikkojen määrä laskussa Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla oli viime kuun lopussa noin 17 500 työtöntä työnhakijaa, mikä on noin 1 200 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste oli 9,3 % ja koko maassa se oli 8,8 %. Maakunnan sisällä vaihtelu on huomattavan suuri. Alhaisin työttömyysaste oli Pyhännällä (3,6 %) ja korkein Vaalassa (11,9 %). Oulussa työttömyysaste oli 10,9 %.

Avoimien työpaikkojen määrä on laskussa, vaikka paikkoja on edelleen paljon tarjolla. Lokakuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna kaikkiaan 9 800 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 4 300. Lokakuussa työnantajat hakivat erityisesti sote-alan osaajia (mm. lähihoitajat), palvelu- ja myyntityöntekijöitä (mm. myyjät, kokit, tarjoilutyöntekijät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (mm. rakennustyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät).

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut ja lokakuun lopussa vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 6 000. Määrä on 1 300 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten ja 170 vähemmän kuin syyskuussa. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt koko vuoden lähes samalla tasolla. Lokakuun lopussa heitä oli työttömänä noin 3 400, mikä on 60 työtöntä vähemmän kuin syyskuussa.

Työttömien määrä on aiempaa alempi kaikissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 2 450, mikä on noin 40 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli lokakuun lopussa lähes 700 alhaisempi kuin vuosi sitten (5 800). Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 10 200 ja naisia 7 300. Vuoden takaisesta miesten työttömyys on laskenut 700:lla ja naisten työttömyys 500:lla.

Lokakuun lopussa 8 000 henkeä oli rekisteröityneenä työllistymistä edistäviin palveluihin. Kaikista palveluissa olleista 39 % oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli noin 1 500 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 600 opiskelijaa. Vuoden takaiseen verrattuna yksityiselle sektorille ja kuntiin työllistettyjen määrä kasvoi noin 440 henkilöllä. Myös vuorotteluvapaasijaisten sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa sekä työvoimakoulutuksessa olevien määrät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Omaehtoisesti opiskelevien määrä sen sijaan laski 17 % viime vuoden lokakuuhun verrattuna.