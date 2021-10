Avoimuuteen pohjautuva Ovikello.com kilpailuttaa sopivimman välittäjän ensimmäisenä Suomessa

Suomen ensimmäinen välittäjät kilpailuttava palvelusivusto on avattu kuluttajille tällä viikolla. Ovikello.com-sivuston haulla pääsee näkemään avoimesti ja puolueettomasti kaikki alueensa välittäjät välitysfirmasta riippumatta. Profiileihin tutustuttuaan voi valita itselleen rauhassa sopivimman välittäjän, jolta toivoo saavansa yhteydenoton myytävään kohteeseen liittyen.

“Välittäjää ei tarvitse valita jatkossa sokkona eri sivustoilla haahuillen. Kuluttaja löytää itselleen vaivattomasti alueen todella tuntevan välittäjän, ilman sattumanvaraista puhelinpommitusta ja molemminpuolista ajanhaaskausta. Kemioiden täytyy toimia ja luottamuksen olla kunnossa, kun kyse on elämän suurista taloudellisista päätöksistä”, kertoo Ovikello.comin perustaja ja pääosakas Christer Björklöf.

Välittäjäyrittäjänä pitkään työskennellyt Björklöf on kehittänyt Suomen ensimmäistä avoimesti välittäjiä kilpailuttavaa palvelualustaa jo jonkin aikaa. Palvelu kehittyy jatkuvasti ja kumppaneita tarvitaan. Kansainvälisille markkinoille tähtäävän Ovikello.comin helppokäyttöisen sivustoalustan on rakentanut arvostettu tietoturva-alan vaikuttaja Benjamin Särkkä tiimeineen. Särkkä on myös yksi sivuston osakkaista.

“Välittäjät pääsevät esittelemään ammattitaitonsa potentiaalisille asiakkaille modernisti ja kohdennetusti ilman välikäsiä. Kuluttajat taas pääsevät itse valitsemaan kenelle heidän yhteystietonsa välitetään, ilman pelkoa siitä, että ne välitetään ulkopuolisille”, kuvailee Ovikello.comin sivustoalustasta vastaava Särkkä.

Ovikello.comiin on rekisteröitynyt tähän mennessä jo yli sata välittäjää pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereelta. Välittäjät luovat palveluun oman profiilin, jossa he esittelevät itsensä videoiden, kuvien, somekanavien, saavutusten ja myyntikohteiden avulla. Välittäjien rekisteröinti on parhaillaan käynnissä ja profiilien määrä kasvaa jatkuvasti.

Kysynnästä huolimatta palvelu on julkaistu täysin ilmaisena sekä välittäjille että kuluttajille. Ovikello.com tavoittelee Suomen lisäksi myös muiden Pohjoismaiden välittäjämarkkinoita tulevan vuoden aikana. Tavoitteena on muuttaa samalla helpommaksi tapa löytää oikea välittäjä.